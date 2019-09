«Clavicle lob» | il taglio medio si reinventa per l’autunno 2019

Fonte : vanityfair

(Di sabato 7 settembre 2019) Ashley Benson Kate MiddletonChrissy Teigen Kerry WashingtonCatherine Deneuve Brie LarsonBrie LarsonCate BlanchettSaoirse Ronan Gal GadotEmma Stone Julia Roberts Priyanka Chopra Brie LarsonGal Gadot Mila Kunis Jessica Chastein ElisaAnna TatangeloOrmai diventato un classico, il lob ovvero long bob, è il modo più semplice di dare nuova vita e maggiore versatilità ai capelli lunghi. Di recente un esempio di quello che si può fare nella via di mezzo ce lo ha dato Ashley Benson, che su Instagram ha postato il suo shaggy lob, leggermente ondulato, spettinato, sexy e nuovo di zecca. L’attrice di «Pretty Little Liars», nonché fidanzata di Cara Delevingne si è affidata alle mani dell’hair stylist Marc Mena, e con un post su Instagram la star rivelato il nuovo look con il commento: «Chop, chop.” The “Lob» . Anche il suo hair stylist Marc Mena ha mostrato sui ...