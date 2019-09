Serena Williams si è qualificata per la finale degli US Open

VIDEO Serena Williams-Elina Svitolina - US Open 2019 : gli highlights della partita. L’americana domina e va a caccia del 24° Slam : Un vero e proprio dominio quello di Serena Williams contro Elina Svitolina. L’americana si è imposta con un netto 6-3 6-1 nella semifinale dello US Open di tennis. L’americana, così, accede per la decima volta in carriera all’atto conclusivo di New York dove ci sarà la giovane canadese Bianca Andreescu. Una sfida generazionale in piena regola. Williams, come detto, dominante nel match contro l’Ucraina, mettendo a segno ...

US Open 2019 : saranno Serena Williams e Bianca Andreescu le finaliste a Flushing Meadows : saranno la statunitense Serena Williams e la canadese Bianca Andreescu le finaliste dello US Open 2019 di tennis. Le due giocatrici si sono imposte, rispettivamente contro l’ucraina Elina Svitolina e la svizzera Belinda Bencic. Per Williams si tratta della decima finale a Flushing Meadows e della 33esima nei tornei del Grande Slam, mentre per Andreescu è la prima. Serena andrà così a caccia del tanto agognato 24esimo Major che le ...

US Open 2019 - di scena le semifinali femminili : Svitolina-Serena Williams e Bencic-Andreescu : Agli US Open 2019 è il momento delle due semifinali del singolare femminile, che si disputeranno sul campo centrale dedicato ad Arthur Ashe a partire dall’1 ora italiana della notte tra oggi e domani. Le prime a scendere in campo saranno l’ucraina testa di serie numero 5 Elina Svitolina, che giocherà la sua seconda semifinale consecutiva e in assoluto in un torneo del Grande Slam dopo quella persa a Wimbledon due mesi fa dalla romena poi ...

Dimitrov ferma Federer agli Us Open - Serena Williams travolgente : L'incantesimo continua. Da quando nel 2008 ha centrato il quinto successo di fila, gli Us Open si sono trasformati in un tabù per Roger Federer

US Open 2019 : Serena Williams - la regina fa paura e la maledizione di Federer continua a Flushing Meadows : Era la notte del Re e della regina a Flushing Meadows. Sull’Arthur Ashe Serena Williams e Roger Federer sono scesi in campo e le aspettative erano quelle di centrare le semifinali dell’ultimo Slam dell’anno. Sul cemento di New York la prova di Serena è stata devastante. La 23 volte vincitrice di Major si è imposta con l’imbarazzante punteggio di 6-1 6-0 contro la sventura cinese Qiang Wang. Una versione ingiocabile ...

US Open 2019 - i risultati del tabellone femminile (3 settembre) : Svitolina alla seconda semifinale Slam consecutiva - Serena Williams distrugge Qiang Wang : Saranno Elina Svitolina e Serena Williams a giocarsi la semifinale della parte bassa degli US Open 2019. Per l’ucraina e l’americana i successi arrivano in maniera nettissima contro la britannica Johanna Konta e la cinese Qiang Wang. Per la 23 volte vincitrice Slam, inoltre, quella odierna è una vittoria particolare, la centesima a Flushing Meadows. Le due semifinaliste si ritroveranno una di fronte all’altra nella notte tra ...

LIVE US Open 2019 in DIRETTA : risultati 3 settembre. Svitolina tra le donne e Medvedev tra gli uomini i primi semifinalisti. Nella notte Serena Williams e Roger Federer : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7-6 6-3 3-6 6-1 il punteggio a favore del russo nativo di Mosca. Si chiude qui la nostra DIRETTA della giornata odierna degli US Open, appuntamento a domani mattina per l’aggiornamento sugli incontri di Roger Federer e Serena Williams! Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata! 6-1 Palla corta e pallonetto di rovescio vincente di Medvedev che approda alla sua prima ...

LIVE US Open 2019 in DIRETTA : risultati 3 settembre. Wawrinka-Medvedev 6-7(6) 3-6 6-3 1-6 - semifinale per Svitolina. Nella notte Serena Williams e Roger Federer : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-1 Palla corta e pallonetto di rovescio vincente di Medvedev che approda alla sua prima semifinale in uno Slam! 40-15 Altro ace di Medvedev, due match point. 30-15 Ace di Medvedev. 15-15 Doppio fallo di Medvedev. 15-0 Prima vincente di Medvedev. 5-1 Rovescio largo di Wawrinka, Medvedev serve per il match. 15-40 Rovescio lungo di Wawrinka, due palle del doppio break. 15-30 Rovescio in rete di ...

LIVE US Open 2019 in DIRETTA : risultati 3 settembre. Wawrinka-Medvedev 6-7(6) 3-6 6-3 0-1 - semifinale per Svitolina. Nella notte Serena Williams e Roger Federer : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-30 Dritto in rete di Wawrinka. 0-15 Volée di rovescio vincente di Medvedev. 1-0 Palla corta e passante di dritto vincente di Medvedev. 40-15 Prima vincente di Medvedev. 30-15 Rovescio in rete di Wawrinka. 15-15 Contropallacorta di dritto vincente di Wawrinka. 15-0 Rovescio lungo di Wawrinka. 6-3 Wawrinka, rovescio in rete di Medvedev, si va al quarto set dopo un game da 18 punti! A-40 ...

LIVE US Open 2019 in DIRETTA : risultati 3 settembre. Wawrinka-Medvedev 6-7(6) 3-6 4-1 - semifinale per Svitolina. Nella notte Serena Williams e Roger Federer : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-1 Orrenda palla corta di Medvedev, chiude col dritto Wawrinka. 40-0 Ace di Wawrinka. 30-0 Risposta di rovescio in rete di Medvedev. 15-0 Dritto in rete di Medvedev. 3-1 Prima vincente di Medvedev, non si è giocato in questo game. 40-15 Dritto largo di Medvedev. 40-0 Ancora un errore di Wawrinka in risposta. 30-0 Altra risposta sbagliata da Wawrinka. 15-0 Prima vincente di Medvedev. 3-0 Altro ...