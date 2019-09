Samsung a IFA 2019 punta tutto sulla domotica con aspirapolvere | purificatore d’aria e

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2019)si è presentata a IFAcon molte novità che riguardano più il settore dellache quello smartphone. In quest’ultimo caso si è parlato dell’Exynos 980, il primo chip smartphone prodotto dall’azienda sud coreana con modem 5G integrato. Del resto, per quanto riguarda gli smartphone, l’azienda aveva già annunciato i Galaxy Note 10 e Note 10+ giocando d’anticipo rispetto alla fiera tedesca. Il focus quindi è statosmart home, con AirDresser, il dispositivo per sanificare i vestiti, l’PowerStick Jet senza fili che si propone come concorrente diretto di Dyson, e ild’aria CleanAir Cube AX9500. Nella stessa giornata,ha annunciato con un comunicato stampa che lo smartphone pieghevole Galaxy Fold arriva finalmente in commercio, ma per ora solo in Corea. Exynos 980 Con l’Exynos 980,...

geeklinkit : Samsung a IFA 2019 ricorda che la Casa del futuro sara’ sempre piu’ connessa - franbellino : Samsung IFA 2019 per una casa smart e pulita: tutte le novità - HDblog -