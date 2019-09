Morto l’ex presidente dello Zimbabwe Robert Mugabe | aveva 95 anni

Tomaso Cavanna - è Morto l’ex discografico - imprenditore e produttore di eventi : Lutto nel mondo della musica per l’improvvisa scomparsa di Tomaso Cavanna che proprio oggi, 28 agosto, avrebbe compiuto 45 anni. L’ex discografico, ha lavorato per le major Universal e Sony Music. Dopo la sua esperienza nella discografia Tomaso Cavanna si è lanciato nel campo dell’organizzazione di eventi ideando e fondando Punk For Business nel 2014. Un grande successo costellato da riconoscimenti, come nel 2017 al premio Bea ...

Volkswagen - Morto l’ex ad Ferdinand Piech. Il grande vecchio dell’auto tedesca : Non era poi così anziano Ferdinand Piech, il “grande vecchio” dell’industria tedesca dell’auto: è morto domenica all’età di 82 anni, dopo essersi accasciato in un ristorante in cui si era recato sabato sera in compagnia della moglie. Tuttavia, la notizia è stata diramata solo poche ore fa. La sua dipartita segna la fine di una pagina di storia importante dell’automotive, che ha visto Piech portare il gruppo Volkswagen, che ha diretto come ...

Si rompe l’arteria femorale dopo un incidente in bicicletta : Morto l’ex sindaco Oliena (Nuoro) : Francesco Capelli, ex sindaco di Oliena, in provincia di Nuoro, è morto dissanguato stamattina dopo essere caduto dalla bicicletta. Stava pedalando insieme a suo figlio a Lanaittu, nel Supramonte di Oliena. Molto difficile l'intervento dei soccorritori.Continua a leggere

Politica italiana in lutto - Morto l’ex ministro : stroncato da un malore in spiaggia : È morto improvvisamente il presidente di Unicredit, Fabrizio Saccomanni. L’uomo aveva 76 anni e nell’aprile del 2018 era diventato presidente del Consiglio di amministrazione di Unicredit. È stato un banchiere, un economista e un politico italiano. Nel 1967 era entrato a far parte della Banca d’Italia, per la quale aveva lavorato anche al Fondo Monetario Internazionale e alla Banca centrale europea. Era membro del Consiglio di ...

Fabrizio Saccomanni è Morto : chi era l’ex Ministro dell’Economia. Carriera : Fabrizio Saccomanni è morto: chi era l’ex Ministro dell’Economia. Carriera L’ex Ministro del tesoro del Governo Letta Fabrizio Saccomanni è improvvisamente venuto a mancare all’età di 76 anni. L’attuale presidente di Unicredit era nato a Roma il 22 novembre del 1942. La sua vita è fortemente legata alla Banca d’Italia presso cui ha ricoperto, nella sua lunga Carriera, anche la carica di Direttore ...

Palermo - Morto dopo caduta dal balcone l’ex questore Giovanni Finazzo : ipotesi suicidio : L’ex questore ed ex prefetto Giovanni Finazzo è morto precipitando dal balcone della sua casa a Palermo. Non si esclude che si sia gettato volontariamente. Finazzo, che aveva 77 anni ed era originario di Cinisi, era in pensione dal 2009 dopo aver ricoperto diversi incarichi: entrato in Polizia negli anni Settanta è stato questore di Trapani, Catania, Milano e Roma. Tornato in Sicilia nel 2003, è stato prefetto di Trapani e di Catania, per ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 21 Luglio : È Morto l’ex procuratore di milano e padre di mani pulite : 1930-2019 – Si è spento ieri nella “sua” milano “Era il nostro capo” L’addio a Borrelli del pool mani pulite Il cancelliere del tribunale si commuove appresa la notizia La figlia Federica: “Nel mio momento più buio c’eri” di Ferruccio Sansa Il più grande di Marco Travaglio Se l’idea di Giustizia avesse un volto, avrebbe il suo. Se il precetto costituzionale “Tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge” avesse un nome, avrebbe ...

Morto Francesco Saverio Borrelli - l’ex capo del pool Mani Pulite|Il ritratto : Aveva 89 anni. Era ricoverato nell’hospice dell’Istituto dei Tumori. Era nato a Napoli, nel capoluogo lombardo tutta la sua carriera. La camera ardente in Tribunale a Milano

È Morto l’ex giudice della Corte Suprema statunitense John Paul Stevens : John Paul Stevens, ex giudice della Corte Suprema statunitense, è morto a 99 anni: era stato in carica per 35 anni, dal 1975 al 2010, entrando su nomina del presidente Gerald Ford e come avvocato considerato un Repubblicano moderato, ma

Marc Batchelor ucciso a colpi di pistola : l’ex talento del Sud Africa trovato Morto nella sua auto : l’ex giocatore del Sud Africa Marc Batchelor è stato trovato morto nella sua auto a Olivedale: l’uomo è stato assassinato con 7 colpi di pistola Il mondo del calcio piange la scomparsa di Marc Batchelor. l’ex calciatore dei Kaizer Chief e degli Orlando Pirates è stato trovato morto nel vialetto di casa, a Olivedale, poco fuori Johannesburg. Il talento sudAfricano è stato assassinato da due uomini che, a bordo di una moto, gli hanno sparato ...

Lutto nel mondo della boxe - è Morto Pernell Whitaker : l’ex campione olimpico investito da un’auto : Soprannominato ‘Sweet Pea’, il pugile americano è scomparso all’età di 55 anni dopo essere stato investito da un’auto Lutto nel mondo della boxe, nella giornata di oggi infatti è scomparso Pernell Whitaker, uno dei pugili più titolati della storia. Soprannominato ‘Sweet Pea‘, lo statunitense aveva vinto la medaglia d’oro ai Giochi di Los Angeles 1984, avendo ottenuto tra l’altro le cinture di ...

