Johnny bello e sadico contro i barbari dell' Occidente xenofobo

(Di venerdì 6 settembre 2019) Non c’è storia :Depp al Lido è ancora l’idolo numero unoe signore. E i bizzarri occhiali da sole che sfoggia Joll –il ‘villain’ spietato che incarna in “Waiting for theans”- sono un cult annunciato. La verità è che l’uomo è riapparso bellissimo, e loquace, e sorridente. Ha commentato con tenerezza la presenza alla Mostra di sua figlia Lily Rose Depp, che è tra gli interpreti del kolossal storico “The King”: “E’ meraviglioso, e mi fa sorridere ricordare quante volte è venuta qui con me da bambina. Vedo ora una giovane donna che ha fatto le sue scelte con dignità, evitando la strada dei film danarosi e commerciali che le offrivano. Sono molto orgoglioso. I miei figli sono, in un certo senso, i miei déi”. “Waiting for the ...

