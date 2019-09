Inter | il Napoli ci avrebbe provato fino all' ultimo per Icardi

Libero : 7 - 5 al mercato del Napoli. Al primo posto l’Inter (8). Alla Juve 6 - 5 : Non ha dubbi Claudio Savelli. Su Libero scrive che il miglior mercato estivo è quello dell’Inter, tanto da meritare un 8 pieno. Il club nerazzurro ha ottenuto tutto ciò che voleva (i nuovi acquisti contribuiscono a creare un gruppo solido) e ha risolto anche il suo problema più grande, rappresentato da Icardi. L’argentino se n’è andato e non è finito nelle mani di una diretta concorrente. Con l’addio anche di Perisic e ...

Calciomercato. Juve comanda. Napoli bene ma non benissimo. Inter più forte : Non c’è più tempo per chiacchiere ed illusioni. Il passaggio di Icardi al PSG e quello di Verdi al Torino sono le due operazioni più eclatanti a conclusione di un calciomercato troppo lungo ed estenuante. Il calciomercato è la fiera delle illusioni, appassiona i tifosi che sognano i colpi più impossibili salvo poi fare i conti con la brutale realtà dei bilanci, delle plusvalenze, delle clausole, dei bonus e dei diritti d’immagine. Al ...

Gazzetta : il Napoli chiude il mercato in passivo di 54 milioni. Solo Inter e Milan “più spendaccioni” : Sui social (e non Solo) riparte la giornata dell’odio contro De Laurentiis. I tifosi (ops, seguitori) si stracciano le vesti per Simone Verdi; d’altronde si disperarono per il mancato arrivo di Soriano, quindi tutto è lecito. Un mercato, quello del Napoli, che è stato a nostro avviso ottimo entrata in uscita; meno coraggioso in uscita. Il punto non è il cacc’e sorde ma sono discorsi inutili. Meglio soffermarsi su quanto scritto ...

Mattino : il Napoli non vuole cedere Hysaj e Interrompe la trattativa con il Valencia : Il Napoli cambia idea e blocca la trattativa per Hysaj al Valencia secondo il Mattino. L’impressione che più che per ragioni economiche (il club azzurro ha rifiutato quasi 17 milioni di euro), lo stop sia legato a motivazioni tecniche: perché davvero sarebbe complicato affrontare questa stagione con 4 soli terzini (uno di questi Malcuit). Questo che ovviamente esce più colpito da tutto questo è lo stesso Hysaj, talmente sicuro di andare via ...

La griglia di Mauro : “O Inter - o sarà nono scudetto Juve. Napoli lontanissimo…” : La griglia di Mauro per la vittoria finale del campionato di Serie A 2010-20, apparsa sulle pagine web del quotidiano ‘La Repubblica’ La griglia di Mauro: “O Inter, o sarà nono scudetto Juve. Napoli lontanissimo…”. L’ ex giocatore della Juventus Massimo Mauro fa una sua personale griglia relativamente alla vittoria del campionato di Serie A 2019-20. Per Mauro il Napoli è già fuori dai giochi dopo appena ...

Infortunio Insigne - l’attaccante esce all’Intervallo : preoccupazione in casa Napoli : Infortunio Insigne – Juventus-Napoli 2-0 a fine primo tempo. Nella ripresa Lorenzo Insigne resta negli spogliatoi per un problema muscolare. Ulteriore preoccupazione in casa Napoli, oltre ad una prestazione da dimenticare nei primi 45′. Per i bianconeri a segno Danilo e Higuain. Napoli mai in partita e costretto a rinunciare ad uno dei suoi leader per un Infortunio che verrà meglio valutato nei prossimi giorni. In ansia anche ...

Champions League 2020 : calendario - date - orari e programma di Juventus - Napoli - Inter ed Atalanta. Come vederle in tv : Bene il Napoli, soddisfatta l’Atalanta, non sorride la Juventus, si arrabbia l’Inter. In questo modo si potrebbe riassumere l’andamento dei sorteggi dei gironi della Champions League 2019/2020 che sono stati effettuati ieri a Montecarlo. I partenopei, infatti, sono stati inseriti nel girone con Liverpool, Genk e Salisburgo, per cui la qualificazione non è certo impossibile, la Juventus, invece, ha trovato Atletico Madrid, Bayer ...

Novità Icardi - Bucchioni : “Adesso Wanda spinge per lasciare l’Inter. Apertura al Napoli - le parole di Nedved…” : Novità Icardi, Enzo Bucchioni scrive di un cambio di rotta della moglie manager del giocatore Novità Icardi, Enzo Bucchioni scrive di un cambio di rotta della moglie manager del giocatore, nel suo editoriale per tuttomercatoweb.com, di cui vi proponiamo alcuni passaggi. “Icardi, ancora Icardi, sempre Icardi: il mercato non può finire con un grande cannoniere di 26 anni fuori rosa, ai margini del calcio. Ci stanno provando tutti, ...

Champions. Napoli superfavorito con Juve. Inter ed Atalanta sperano : Tutte le trentadue squadre che partecipano alla Champions meritano rispetto. Ma ovviamente esistono valori consolidati che, per una volta, fanno ben sperare la pattuglia italiana La più favorita delle italiane è certamente il Napoli. Gli uomini di Carlo Ancelotti hanno la strada spianata verso gli Ottavi di Champions. Gli azzurri hanno l’occasione di prendersi la rivincita contro il Liverpool Campione d’Europa, ritrovano il Salisburgo ...

Sorteggi Champions League - l’analisi : gironi alla portata per Napoli e Juve - l’Atalanta sorride - rischia l’Inter [FOTO] : Sono andati in scena i Sorteggi di Champions League, pescate le squadre che affronteranno le italiane nella fase a gironi, nel complesso è andata bene per Juventus, Napoli e Atalanta, un pò meno per l’Inter. Per la squadra di Maurizio Sarri un classico, i bianconeri dovranno vedersela con l’Atletico Madrid, una squadra sicuramente pericolosa per la seconda fascia ma per il resto non dovrebbero esserci problemi per i ...

