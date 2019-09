“E’ possibile sopravvivere nei buchi neri” | ma c’è chi vuole impedire che questa verità

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 6 settembre 2019) Uno dei misteri più grandi dell’universo, che non ci consente di calcolarne con esattezza il percorso futuro della sua espansione, è il suo passato. Se la fisica moderna fosse riuscita ad andare oltre un certo periodo di tempo trascorso, avrebbe potuto indicarci la vita e la morte di ogni singolo punto nel tempo e nello spazio. Ma questi sono dogmi di un universo costellato di enigmi e a molti astronomi è andato bene così: ci sono certe cose che tenteremo sempre di scoprire, ma che non scopriremo mai, nonostante la curiosità e quel senso di trasgressione verso la conoscenza attuale che sconfina nell’ignoto. Tuttavia, un fisico dell’Università di Berkeley non la vede allo stesso modo: appassionato dineri, si è prefisso l’obiettivo di scoprire, nel giro di pochi anni, a quali regole fisiche trasgrediscono questi agglomerati misteriosi sospesi in vari angoli del ...

Totti : L’ho visto crescere... non è possibile!!!! Ti sono vicino amico mio con tutto il ??... Riposa in pace Danilo ???? - Capezzone : A parte le considerazioni politiche (pessime: il giallorosso è la peggior combinazione possibile tra i partiti ital… - NicolaMorra63 : Un altro mondo è possibile. Se l'intelligenza diventa la prima fonte di energia, possiamo divertirci tanto. Forza. -