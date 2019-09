Assieme a PS5 potrebbe arrivare anche un' altra console Sony basata sul cloud

Fonte : eurogamer

(Di venerdì 6 settembre 2019) La PlayStation 5 diè attesa per il prossimo anno, e mentre se ne parla sempre di più domandandosi quanto sarà potente, oggi apprendiamo come la società nipponica abbia depositato il brevetto per un sistema di gioco dedicato proprio algaming.Sappiamo comesi sia approcciata relativamente tardi al gaming in streaming, e mentre Microsoft e la stessa Google con Stadia hanno mosso i proprio passi forti di un'infrastruttura molto presente sul territorio,si è trovata a muovere i propri passi in un mercato, quello delgaming, già fortemente competitivo.Ora invece sappiamo come il nuovo brevetto registrato parli di un sistema, per cuitrattarsi benissimo di una, pensata proprio per il could gaming, il che include naturalmentelo streaming di videogiochi. Leggi altro...

