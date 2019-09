US Open 2019 oggi in tv 5 settembre | semifinali femminili | programma | orari e streaming

Elina Svitolina-Serena Williams - Semifinale US Open 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : La prima Semifinale del torneo femminile metterà di fronte Elina Svitolina e Serena Williams. Per l’ucraina è la seconda Semifinale consecutiva a livello Slam dopo quella raggiunta a Wimbledon, mentre per l’americana ha ottenuto la sua vittoria numero 100 nel torneo ed è ad un solo successo dal record detenuto da Chris Evert. Serena ha impiegato solamente 44 minuti per demolire la cinese Wang con un perentorio 6-0 6-1. ...

US Open 2019 - la seconda semifinale femminile sarà Bencic-Andreescu. Battute Vekic e Mertens : Si giocherà tra la svizzera Belinda Bencic, numero 13 del tabellone e la canadese Bianca Andreescu la seconda semifinale del torneo di singolare femminile degli US Open di tennis: la nordamericana ha sconfitto la belga Elise Mertens, mentre l’elvetica ha battuto la croata Donna Vekic. Nella prima sfida tra la balcanica e la svizzera c’è stato grande equilibrio nel primo set, con uno scambio di break tra nono e decimo game, quando ...

Bencic-Andreescu - Semifinale US Open 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Saranno Belinda Bencic e Bianca Andreescu, l’una svizzera e l’altra canadese, a giocarsi la prima Semifinale in ordine di tabellone (ma la seconda per l’ordine di gioco) degli US Open. La svizzera arriva a questo punto del torneo dopo aver compiuto un gran bel percorso, che ne ha certificato lo status di stella di ritorno sulla scena del circuito femminile. L’apice è arrivato negli ottavi contro la numero 1 del mondo ...

LIVE US Open 2019 in DIRETTA : risultati 4 settembre. Bencic ed Andreescu in semifinale! Vince Berrettini - affronterà Nadal : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 06.40 Il nostro LIVE termina qui, grazie per averci seguito. Appuntamento alla prossima DIRETTA, buona giornata da OA Sport. 06.39 Rafael Nadal batte Diego Schwartzman 6-4 7-5 6-2 06.26 In corso la sfida tra Rafael Nadal e Diego Schwartzman, con l’iberico avanti di due set, vinti col punteggio di 6-4 7-5. 06.25 Ecco i risultati della decima giornata degli US Open di tennis US Open ...

LIVE US Open 2019 in DIRETTA : risultati 4 settembre. Bencic ed Andreescu in semifinale! Vince Berrettini - in campo Nadal : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 06.26 In corso la sfida tra Rafael Nadal e Diego Schwartzman, con l’iberico avanti di due set, vinti col punteggio di 6-4 7-5. 06.25 Ecco i risultati della decima giornata degli US Open di tennis US Open – Singolare maschile – Quarti di finale (parte bassa del tabellone) Matteo Berrettini b. Gael Monfils 36 63 62 36 76(5) US Open – Singolare femminile – Quarti di ...

VIDEO Berrettini-Monfils - US Open 2019 : highlights e sintesi della partita. Show del romano - vittoria al tie-break e semifinale : Matteo Berrettini ha conquistato la semifinale degli US Open di tennis: l’azzurro ha battuto il transalpino Gael Monfils nei quarti di finale del torneo maschile al termine di un match combattutissimo concluso sul punteggio di 4-6 6-3 6-3 3-6 7-6 (5) dopo poco meno di quattro ore di aspra battaglia sportiva. Di seguito le immagini più belle del match. highlights MATTEO BERRETTINI CONTRO GAEL ...

US Open 2019 - Matteo Berrettini a ridosso della top10 della classifica Atp! Proiezioni ranking e scenari : Prosegue il sogno americano di Matteo Berrettini. Il tennista italiano continua a stupire allo US Open 2019 e, dopo aver sconfitto il russo Andrey Rublev (n.43 del mondo) negli ottavi di finale, ha superato al termine di un match infinito, terminato al quinto set, il francese Gael Monfils (n.12 ATP). Una vittoria di grinta, carattere e tecnica. Sono stati necessari tutti questi ingredienti per fare la differenza e consentire all’azzurro di ...

US Open 2019 - la forza mentale di Matteo Berrettini che ora mette nel mirino anche le ATP Finals! : La storica semifinale raggiunta da Matteo Berrettini agli US Open 2019, prima in assoluto sul cemento in uno Slam per un italiano, dopo un’incredibile battaglia di quasi quattro ore contro Gael Monfils, evidenzia ancora una volta nel 23enne romano una forza mentale, oltre che di gioco, quasi unica in un tennista italiano dell’Era Open. E’ stata proprio questa forza mentale a fare la differenza a favore di Matteo contro un avversario come il ...

US Open 2019 - quanti soldi ha guadagnato Matteo Berrettini? Cifre da capogiro - montepremi milionario. E se andasse in finale… : Giornata memorabile per Matteo Berrettini che si è qualificato alle semifinali degli US Open 2019 grazie alla spettacolare vittoria contro Gael Monfils. Il romano ha giocato una partita al cardiopalma contro il francese, ha disputato un incontro di lusso esibendo alcuni dei colpi più belli del suo repertorio e si è così guadagnato l’ingresso tra i quattro grandi a New York, nell’ultimo Slam della stagione di tennis. L’azzurro, ...

US Open 2019 - Matteo Berrettini : “Sono felicissimo - ringrazio tutti gli italiani. Sono fiero di me stesso” : Matteo Berrettini ha conquistato la semifinale degli US Open 2019, il romano ha sconfitto Gael Monfils al tie-break del quinto set e si è così guadagnato il diritto di tornare sul cemento di New York per inseguire un clamoroso atto conclusivo nell’ultimo Slam della stagione di tennis. L’azzurro è stato superlativo contro il transalpino e ora potrebbe trovarsi di fronte Rafael Nadal per una sfida di lusso nella Grande Mela. Matteo ...

LIVE Berrettini-Monfils - US Open 2019 in DIRETTA : 3-6 6-3 6-2 3-6 7-6 (5) - AZZURRO IN SEMIFINALE! Ora il romano attende il vincitore del match tra Nadal e Schwartzman : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA VITTORIA DI MATTEO BERRETTINI La nostra DIRETTA LIVE termina qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata da parte di OA Sport. 0:24 Ora in semifinale arriverà il vincente della sfida tra Nadal e Schwartzman, con ovviamente lo spagnolo favorito. Il romano potrà giocare con la mente sgombra sapendo di aver già superato ogni più rosea aspettativa. 0:21 Ci ha ...

US Open 2019 - Matteo Berrettini THAT’S AMORE! Impresa da sogno - batte Molfils al tiebreak del 5° e vola in semifinale! : Corrado Barazzutti non sei più da solo! Quarantadue anni dopo Matteo Berrettini riporta l’Italia del tennis nella semifinale del torneo maschile agli US Open. Un’Impresa incredibile per il tennista romano, che ha vinto una fantastica battaglia di cinque set contro il francese Gael Monfils con il punteggio di 3-6 6-3 6-2 3-6 7-6 dopo tre ore e cinquantasei minuti di gioco. Berrettini diventa il quarto italiano di sempre a raggiungere ...

LIVE Berrettini-Monfils - US Open 2019 in DIRETTA : 3-6 6-3 6-2 3-6 5-2 - break dell’azzurro che è ad un game dalla storia! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-A Dritto stratosferico di Monfils dopo uno scambio durissimo, il francese ci prova con i denti a rimanere in partita. 40-40 Doppio fallo di Berrettini, non bisogna perdere la concentrazione. 40-30 Prima e dritto micidiale sul quale si salva Monfils, ma poi arriva lo smash puntuale di Berrettini, match point! 30-30 Sbaglia la volèe del serve and volley Berrettini, peccato perché la scelta ...