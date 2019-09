Una persona è morta e 33 sono state ferite in un raro incidente ferroviario in Giappone

Giulia De Lellis : Damante sapeva dell'uscita del libro - sono Una persona corretta : Giulia De Lellis ha voluto fare chiarezza dopo alcuni articoli usciti in seguito alla pubblicazione di alcuni estratti dal suo libro e ha fatto sapere che Damante era a conoscenza di tutto. Non smette di far parlare l’uscita del primo libro di Giulia De Lellis che, tra i vari impegni lavorativi, è riuscita a fare chiarezza su alcuni punti riguardanti la storia con Andrea Damante, il tradimento subito e le privazioni che hanno ...

La violenza psicologica : quando è possibile denunciare Una persona? : La violenza psicologica: quando è possibile denunciare una persona? La violenza psicologica è una tipologia di reato che non è tassativamente prevista dal Codice Penale come fattispecie autonoma. Tuttavia, ha rilievo giuridico ed è punita. Vediamo allora come denunciare qualcuno per violenza psicologica, dato che illeciti di questo tipo non sono affatto infrequenti. Se ti interessa saperne di più circa la differenza tra denuncia e ...

Daniele Scardina dice Diletta Leotta è Una persona stupenda : Daniele Scardina il campione dei supermedi al settimanale “Chi”, racconta per la prima volta dalla boxe alla Leotta. “Diletta? La conoscevo per il suo lavoro e apprezzo il suo talento perché è un personaggio fortissimo. Conoscendola ho scoperto che vale ancora di più, che è una ragazza semplice nonostante tutto quello che le succede intorno” dice. La neocoppia è stata paparazzata più affiatata che mai, ma King Toretto, come lo definiscono, non ...

Giulia Salemi - parole inaspettate per persona speciale : “Una grande anima” : La vita di Giulia Salemi dopo la rottura con Francesco Monte La vita di Giulia Salemi dopo la rottura con Francesco Monte è profondamente cambiata: l’ex gieffina ha dovuto superare la fine di una relazione su cui aveva scommesso contro tutto e tutti sin dai primi giorni nella Casa del grande Fratello. Oggi Monte ha […] L'articolo Giulia Salemi, parole inaspettate per persona speciale: “Una grande anima” proviene da Gossip ...

Samara Challenge : Una persona vestita da fantasma anche a Roma - paura nella Capitale : La sfida Samara Challenge è arrivata anche a Roma. Il pericoloso gioco partito da Palermo sta prendendo piede sul web diffondendosi ormai in vari punti d'Italia e la notte scorsa, quella del 1 settembre, una persona travestita dal famoso personaggio di The Ring è stata avvistata nella Capitale. Il fenomeno virale si aggira in varie città italiane La sfida tra giovani sta coinvolgendo sempre più città italiane. La scorsa notte, a Roma, "Samara" è ...

Villeurbanne - un uomo ucciso e sei feriti da Una persona armata di coltello : L’aggressione avvenuta in una stazione della metropolitana. Il feritore è stato subito catturato, ignote le cause del gesto

Temptation Island - Katia Fanelli : "Non sono fidanzata - nella mia testa ho ancora Una persona importante" : Katia Fanelli e Vittorio Collina si sono lasciati, ed è cosa nota. I due protagonisti della scorsa edizione di Temptation Island pare abbiano preso definitivamente strade diverse, nonostante la fotonica Katia provi ancora forti sentimenti per il giovane, che invece ha deciso di ricominciare a vivere in serenità, in compagnia degli amici conosciuti all'interno del programma di Canale 5. Vittorio Collina ha trascorso le vacanze proprio con ...

Gazzetta : Juve-Napoli sarà Una battaglia di personalità. I piccoletti azzurri contro i giganti bianconeri : Napoli-Juve è anche la guerra degli attacchi come scrive oggi la Gazzetta dello Sport, tanto diversi eppure entrambi tanti incisivi Che non è solo una battaglia di uomini, ma anche di filosofie. I piccoletti del Napoli contro la stazza di Higuain e la tartaruga di Cristiano Ronaldo. L’occupazione degli spazi (Juve), contro la creazione degli spazi (Napoli). Il presidio del territorio, tipico di una squadra governo (Juve), contro la guerriglia ...

Apex Legends : un leak avrebbe svelato il prossimo personaggio oltre ad Una nuova arma : Alla conferenza di GameStop tenutasi a Nashville, in Tennessee, i giocatori hanno potuto dare uno sguardo a quello che potrebbe essere il prossimo personaggio presente in Apex Legends. Non solo la leggenda è stata svelata, ma anche nuove skin cosmetiche a tema Halloween ed una nuova arma.L'immagine è stata in seguito postata all'interno di Reddit. La nuova leggenda, chiamata Crypto, non indossa tute ingombranti o maschere, ma sembra avere una ...

Uomini e Donne - Giulia Quattrociocche : "Oltre a trovare Una persona - mi aspetto un'esperienza di vita a 360 gradi" (video) : Quest'anno, Uomini e Donne punta sulle storie, sui buoni sentimenti, sui valori perduti. La scelta di Giulia Quattrociocche come tronista sembra rispecchiare, a pieno, questo itinerario. Una ragazza semplice, senza alcuna velleità artistica, che si è fatta il 'mazzo' per formarsi come donna. La studentessa è legatissima ai propri affetti familiari ed incarna alla perfezione l'ideale di principessa che ogni principe azzurro vorrebbe portare al ...

Alessia Macari - morto cugino/ "Ho perso Una persona speciale. E allora vi chiedo..." : Alessia Macari, lutto in famiglia: è morto un suo cugino. "Ho perso una persona speciale", scrive su Instagram. E lancia un appello ai follower...

News Uomini e Donne - ex tronista choc : “Una persona mi stalkera” : Andrea Offredi di Uomini e Donne vittima di stalking: la clamorosa confessione Andrea Offredi, anni fa, è stato tronista di Uomini e Donne. Da quel momento di acqua sotto i ponti per il giovane ne è passata davvero tanta. Difatti quest’ultimo è riuscito a fare molta strada nel mondo della moda, ma anche in Tv, ricoprendo il ruolo di ‘postino’ nella trasmissione C’è posta per te. Tuttavia in queste ultime ore l’ex ...