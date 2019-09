Traveste la figlia da Samara | bambina aggredita con bastoni e spranghe

Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 5 settembre 2019) Una ragazza dai capelli lunghi e neri a coprire il volto, una lunga camicia bianca e, secondo alcuni testimoni, un arnese a mo’ di coltello tra le mani: è questo l’identikit che negli ultimi giorni sta spopolando in mezza Italia spaventando tantissimi cittadini. Prima a Catania, poi in provincia di Napoli, da Marano ad Afragola, e ancora in Sardegna, in alcune città del Nord. È laChallenge, la nuova sfida che sta spopolando sui social network. Di che cosa si tratta? Prende ispirazione daMorgan, protagonista del film horror The Ring. La sfida consiste nel vestirsi comeMorgan, sfilare di notte per le vie della città mettendo paura ai passanti e pubblicando il video sui social. Può essere definita una bravata o una semplice ragazzata, ma in un’epoca dove tutto diventa di pubblico dominio, laChallenge sta diventando molto pericolosa. In alcuni casi, infatti, ...

