Medici o robot? I rischi per il lavoro dei camici bianchi

Serpente robot potrebbe rivoluzionare alcuni interventi di neurochirurgia - abbassando i rischi per pazienti e Medici : Quando si pensa a un Serpente robot si immagina qualcosa di mediamente ingombrante, come un autentico rettile. Invece il Serpente robot progettato dagli ingegneri del Massachusetts Institute of Technology è simile a un filo ed è fatto per scivolare attraverso percorsi stretti e tortuosi, come i vasi sanguigni del cervello. Si controlla magneticamente e il suo destino è di essere usato di concerto con le tecnologie endovascolari esistenti, per ...