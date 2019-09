Lamborghini Sián | supersportiva ibrida in edizione limitata

Sián - la prima ibrida Lamborghini : La Lamborghini , la casa automobilistica specializzata in supercar sportive attualmente controllata dall’Audi, nel corso degli ultimi mesi ha compiuto una grossa transizione. Infatti, con l’avvento della Urus, la suv sportiva, si è trasformata da piccola azienda a realtà in grado di introdurre sul mercato fino a 10mila vetture all’anno. Nel primo semestre del 2019 la Lamborghini ha consegnato ben 4553 vetture ai clienti di tutto ...

Lamborghini Sián - 819 CV per la prima ibrida di Sant'Agata : La Lamborghini più veloce di tutti i tempi: così il marchio di Sant'Agata Bolognese presenta la sua prima ibrida, la Sián. La supersportiva a dodici cilindri vanta soluzioni tecniche innovative, a partire dal sistema elettrificato che porta al debutto nel mondo dell'auto i supercondensatori per contenere il peso e garantire prestazioni elevate. La Lamborghini Sián sarà costruita in soli 63 esemplari, ognuno dei quali sarà personalizzato dal ...