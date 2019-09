Il remake di Trials of Mana ha una data di uscita

Fonte : eurogamer

(Di giovedì 5 settembre 2019) Square Enix ha svelato che ildiofuscirà in tutto il mondo il 24 aprile 2020 su Nintendo Switch, PlayStation 4 e PC (Steam) con dei bonus speciali per il pre-order. Scopriamo altri dettagli nel comunicato ufficiale.Il nuovo trailer presenta il cast dei personaggi e la fantastica colonna sonora orchestrale. I giocatori scopriranno più informazioni sui nuovi modelli dei personaggi, il cambio di classe e il nuovo sistema di combattimento durante una battaglia epica contro dei nemici fortissimi, oltre al doppiaggio inglese inedito.ofè unin alta definizione del terzo capitolo della serie, uscito esclusivamente in Giappone nel 1995 con il nome di Seiken Densetsu 3 e pubblicato poi quest'anno in occidente nella Collection ofsu Nintendo Switch.ofporta l'amata storia e i personaggi del titolo nell'era moderna con delle battaglie ...

omniacrystallis : Square Enix ha annunciato che il remake di Trials of Mana uscirà in tutto il mondo il 24 aprile 2020 su Switch, PS4… - SerialGamerITA : Trials of Mana: il remake arriverà anche su PC e PS4 - OverTheTof : RT @PickaQuest: #TrialsofMana, remake in full HD del terzo capitolo della serie Mana, ha una data d'uscita! -- Per maggiori informazioni:… -