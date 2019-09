Foggia | una 32enne e una 35enne vestono una bimba da Samara | denunciate

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 5 settembre 2019) Fioccano le prime denunce a causa delchallenge, il "gioco" per nulla piacevole che consiste nel travestirsi come la celebre bambina del film "The ring", una pellicola cinematografica del 2002, e spaventare la gente per le vie della città. Il fenomeno, nato sui social nelle scorse settimane, sta letteralmente spopolando in tutto lo stivale e a volte le conseguenze non sono affatto piacevoli. Per due donne di 35 e 32 anni di Lesina, cittadina garganica della provincia di, non è finita affatto bene. Secondo quanto riferisce la stampa locale, pare proprio che laabbia avuto l'idea di vestire sua figlia con le sembianze di; per far ciò si è fatta aiutare dalla sua amica. Le due donne sono statedai carabinieri della locale stazione per procurato allarme....

CesareFermi : RT @Intersos: A #Foggia è nata una rete per contrastare efficacemente il sistema di sfruttamento sul quale si regge la filiera del lavoro a… - VanniRestelli : @AuBrSch @antonialaco00 @AnnalisaChirico Un partito che ha come fondatore un comico, come padrone una Srl Milanese,… - Ilikepuglia : Foggia, girano in città con una bambina travestita da 'Samara': denunciate due donne -