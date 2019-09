Truffe online | avete vinto un telefonino? Vi assicuro che è una fregatura

Evasione e Truffe online su auto di lusso - 20 indagati e sequestri : La Procura di Udine ha disposto sequestri in Italia e all'estero per piu' di 5 milioni di euro nell'ambito di un'indagine della Guardia di Finanza

Ecommerce - 3 modi per evitare le Truffe quando fai acquisti online : Evasione fiscale nel settore Ecommerce (Getty Images) Siamo sempre più un popolo di acquirenti online: secondo l’Osservatorio Ecommerce b2c-Consorzio Netcomm del Politecnico di Milano, nel 2019 gli acquisti online degli italiani continuano a crescere e superano i 31,5 miliardi di euro, un +15% rispetto al 2018, anno in cui sono arrivati a 27,5 miliardi. quando facciamo shopping online a proteggerci ci pensa il codice del consumo. Peccato però ...

Truffe online - ultima frontiera : il messaggio di WhatsApp che ti può rovinare : In «Totò truffa», un film datato 1961, Totò e Nino Taranto cercavano di raggirare un ricco turista americano in vacanza nella Capitale, tentando di vendergli nientemeno che la Fontana di Trevi. Può apparire paradossale, uno sketch da film comico, eppure di Truffe epocali nella vita reale ne sono sta

Operazione Doppio Click - migliaia di Truffe online : 4 arresti : Marco Della Corte I finanzieri di Cremona hanno ultimato con successo la cosiddetta Operazione Doppio Click: indagini in numerose città del Nord, tra cui Milano, Brescia e Mantova. Ultimata con successo la cosiddetta Operazione Doppio Click da parte dei finanzieri del Comando provinciale Cremona. Arrestati quattro individui per associazione a delinquere finalizzata a riciclaggio, bancarotta fraudolenta, truffe online e frode fiscale. ...

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi : Truffe online - 4 persone arrestate - 16 luglio 2019 - : Ultime notizie, Ultim'ora di oggi. Quattro persone sono state arrestate colpevoli di aver truffato migliaia di persone online, 16 luglio 2019,

Cremona - Truffe online su siti di vendite : 4 arresti - sequestrati 1 - 5 milioni di euro : Attraverso un sistema di siti di vendite online erano riusciti a truffare migliaia di ignari clienti: la guardia di finanza di Cremona ha arrestato quattro persone con l’accusa di associazione a delinquere finalizzata alle truffe on-line, frode fiscale, bancarotta fraudolenta e riciclaggio. Grazie alle indagini condotte dal nucleo di polizia economico-finanziaria di Cremona sotto la direzione della locale Procura della Repubblica, è stato ...

Truffe online - 4 arresti e sequestro beni : I finanzieri del Comando provinciale di Cremona hanno arrestato quattro persone per associazione a delinquere finalizzata alle Truffe on line

Truffe online - blitz in diverse città : 6.56 I militari del Comando provinciale di Cremona hanno arrestato quattro persone per associazione per delinquere finalizzata alle Truffe online,frode fiscale e riciclaggio. Sequestrati beni per 1,5 milioni di euro. Le indagini hanno scoperto un gruppo che attraverso siti di vendite online ha truffato migliaia di ignari clienti. Le attività vedono impegnati oltre 150finanzieri nelle province di Torino, Brescia, Milano, Piacenza,Genova, ...

Truffe ‘romantiche’ online - quanto ne sappiamo veramente? : Nome, nickname, mail, una bella foto e il gioco è fatto, possiamo creare un profilo virtuale che ci permetta di conoscere l’uomo o la donna della nostra vita. Saremo “matchati” per interessi affini, fantasie, preferenze e desideri compatibili. Non resta che iniziare a scrivere. Ma come possiamo essere sicuri che dietro al pc non si celi un truffatore? Infatti, è sempre più frequente il rischio di cadere in una truffa romantica online ...

Assicurazioni online - 222 siti fuorilegge oscurati. I consigli per evitare le Truffe : Solo pochi giorni fa sono stati chiusi dal Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche della Guardia di Finanza ben 222 siti di Assicurazioni online fuorilegge: un fenomeno dilagante, nato più o meno contemporaneamente al mercato delle polizze online. A essere truffati contraenti convinti di aver sottoscritto una copertura assicurativa vantaggiosa per i propri beni ma che, in realtà, non ne avevano alcuna realmente attiva. Le frodi erano ...