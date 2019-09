Tiramisù artigianale | a Roma c' è un bar dove puoi mangiarlo e imparare a prepararlo

Fonte : gqitalia

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Il tiramisùsi veste a festa in quel di, reinventandosi e trasformandosi in gioco, in novità, in esperienza. Succede al 187 di via dei Gracchi, nel quartiere Prati,una squadra di tre amici – composta da Luca Cuniolo, Luca Fiore e Giacinta Trivero – ha deciso di inaugurare il nuovissimo Tiramibloom: uno speciale bar-pasticceria in cui il celeberrimo dessert italiano ha l'occasione di fiorire e rifiorire in mille varianti stagionali. Un progetto che nasce da tre semplicissime considerazioni. «In primis ala passione del tiramisù è un dato di fatto -, spiegano i fondatori. - Punto due: il tiramisù è un dolce amato in tutto il mondo; e ultima considerazione, ma non per questo banale, asi possono vedere tantissime cose, ma sono ancora poche le esperienze autentiche per viaggiatori e non solo». Nasce ...