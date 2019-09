San Pietro | uomo entra e lancia un candelabro | arrestato

Controlli zona San Pietro : multe e sequestro 2.620 articoli : Roma – Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Borgo, in collaborazione con la Polizia di Roma Capitale, hanno effettuato nella zona di San Pietro un servizio finalizzato al contrasto del fenomeno dell’abusivismo da parte di venditori ambulanti. Redatti due verbali per volantinaggio non autorizzato. Emessi due ordini di allontanamento a carico di promoter di tour turistici. Sequestrata merce per un totale di 2.620 pezzi, ...

Rubano auto in parcheggio fermata San Pietro : tre arresti : Roma – Viene svegliato da un forte rumore e quando si affaccia dal balcone di casa nota tre uomini intenti a rubare dentro delle autovetture in sosta all’interno del parcheggio vicino alla fermata dell’autobus “San Pietro” sulla Cassia. Immediatamente da l’allarme al 112 NUE, che gira la telefonata alla Sala Operativa della Questura di Roma. Gli operatori del 113 acquisite tutte le notizie utili le diramano ai ...

Incendio su battello a San Pietroburgo : un morto e 300 feriti : Una persona è morta e 300 sono state evacuate a causa di un Incendio su un battello, a San Pietroburgo: lo hanno reso noto le autorità russe, secondo cui la vittima è uno dei membri di equipaggio del “Pyotr Tchaikovsky”, ormeggiato lungo la Neva. L’Incendio sarebbe scoppiato nella sala motori e si è poi propagato al resto dell’imbarcazione. L'articolo Incendio su battello a San Pietroburgo: un morto e 300 feriti sembra ...

Carmen Di Pietro VS Matteo AlesSandroni/ "Più velenoso di una vipera" - nuove prove : Carmen Di Pietro replica a Matteo Alessandroni e mostra anche nuove prove sul suo profilo ufficiale: arriverà la risposta del modello?

Carmen Di Pietro delusa : “Matteo AlesSandroni? Più velenoso di una vipera” : Carmen Di Pietro su Instagram torna ad attaccare Matteo Alessandroni Continua a colpi di post sui social network e screenshot la faida tra Carmen Di Pietro e Matteo Alessandroni. Ricapitolando, i due hanno cominciato ad accusarsi a vicenda dopo che è uscito un servizio fotografico su Grand Hotel. La soubrette l’ha presentato come suo nuovo […] L'articolo Carmen Di Pietro delusa: “Matteo Alessandroni? Più velenoso di una ...

Carmen Di Pietro - lo sfogo amaro di Matteo AlesSandroni : "Ho intenzione di denunciarla" : Il personal trainer Matteo Alessandroni, gettato sotto i riflettori da Carmen Di Pietro, è più che mai deciso a far luce sulla falsa relazione che si mormora avrebbe con quest'ultima. Il modello italo-venezuelano ha così rilasciato un'intervista a Fanpage, nella quale confessato come questa bufala g

Carmen Di Pietro mette fine al pettegolezzo con Matteo AlesSandroni : Con un post su “Instagram” Carmen Di Pietro ha voluto mettere la parola fine al pettegolezzo attorno alla frequentazione con Matteo Alessandroni. Negli scorsi giorni già il personal trainer aveva smentito qualsiasi tipo di interesse per la showgirl, a cui si sarebbe avvicinato per fini puramente professionali. Al contrario la Di Pietro crede di essere stata usata per secondi scopi tanto da stroncare, sul nascere la relazione: “Ormai ...

Matteo AlesSandroni è tutto falso non sono il fidanzato di Carmen Di Pietro : Il presunto fidanzato della showgirl Carmen Di Piertro,Matteo Alessandroni su “Instagram Stories”, dal suo proprio account ufficiale smentisce categoricamente di essere il nuovo baby fidanzato di Carmen Di Pietro, con poche parole, ha voluto prendere le distanze da un gossip che nulla ha a che fare con la sua professione e/o la vita sentimentale. Ecco, cosa si legge nel post che mette definitivamente la parola fine ad ogni pettegolezzo: Ci ...

Matteo AlesSandroni : Denuncerò Carmen Di Pietro - voleva solo pubblicità : Matteo Alessandroni non ci sta, il presunto toy-boy di Carmen Di Pietro si sfoga e dichiara di voler denunciare la showgirl. A causa sua avrebbe perso il lavoro e la fidanzata. Da diversi giorni sta tenendo banco la presunta liason tra Matteo Alessandroni e Carmen Di Pietro. Tutto è nato dalla copertina del settimanale Grand Hotel, dove la showigirl ha presentato Alessandroni come il suo nuovo fidanzato. Per diversi giorni si è mormorato su ...

Matteo AlesSandroni : “Carmen Di Pietro voleva andare dalla D’Urso” - un audio prova la fake news : Matteo Alessandroni, il personal trainer 25enne del quale Carmen Di Pietro aveva dichiarato di essersi innamorata, racconta come sarebbe stato concepito e costruito il finto gossip che lo vedeva legato alla showgirl. “voleva andare nei salotti di Barbara D’Urso” dice e fornisce una nota vocale che prova la fake news.Continua a leggere

Roma - urla "Allah Akbar" e prova a darsi fuoco/ Video : iracheno fermato a San Pietro : Roma, urla "Allah Akbar" e prova a darsi fuoco: Video, iracheno fermato a piazza San Pietro dopo aver creato apprensione in Vaticano. Ecco cosa è successo.

Tenta di darsi fuoco a Piazza San Pietro gridando 'Allah akbar'. Fermato : Un cittadino iracheno ha Tentato di darsi fuoco a Roma davanti al colonnato di Piazza S.Pietro. Secondo gli investigatori l'uomo ha pronunciato alcune frasi sconnesse e tra queste anche Allah Akbar. Gli agenti, intervenuti rapidamente, senza creare momenti di panico tra la folla, hanno immobilizzato l'uomo e lo hanno portato al commissariato per i necessari accertamenti.

Carmen Di Pietro mette fine al pettegolezzo con Matteo AlesSandroni : Con un post su “Instagram” Carmen Di Pietro ha voluto mettere la parola fine al pettegolezzo attorno alla frequentazione con Matteo Alessandroni. Negli scorsi giorni già il personal trainer aveva smentito qualsiasi tipo di interesse per la showgirl, a cui si sarebbe avvicinato per fini puramente professionali. Al contrario la Di Pietro crede di essere stata usata per secondi scopi tanto da stroncare, sul nascere la relazione: “Ormai ...

Carmen Di Pietro contro Matteo AlesSandroni : Carmen Di Pietro con un post su “Instagram”, ha mette la parola fine al pettegolezzo attorno alla frequentazione con Matteo Alessandroni. Negli scorsi giorni già il personal trainer aveva smentito qualsiasi tipo di interesse per la showgirl, a cui si sarebbe avvicinato per fini puramente professionali. Al contrario la Di Pietro crede di essere stata usata per secondi scopi tanto da stroncare, sul nascere la relazione...Ormai è chiaro ed evidente ...