Rev Ocean | lo yacht più grande al mondo che pulirà i mari

Fonte : gqitalia

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Con i suoi 183 metri è lopiù lungo del, eppure non è come sembra. Nel senso che non si tratta di un vezzo di un milionario ossessionato dalla voglia di vincere la sfida tra uomini d’affari pronti a mostrare lazza del proprio portafogli. Stavolta è diverso perché si parla della nave da ricerca piùmai creata per esplorare i fondalini. Rev, così è stata battezzata l’enorme imbarcazione, sarà "una piattaforma per la raccolta di conoscenze”, come indicato dal suo ideatore, il petroliere norvegese Kjell Inge Røkke, uno degli uomini più ricchi della Norvegia (del resto per i grandi progetti servono tanti soldi). Rev, l'imbarcazione per la ricerca piùalDopo aver fatto fortuna grazie alle trivellazioni in mare ha deciso di impegnare parte del patrimonio (stimato in circa 3,4 miliardi di dollari) per salvaguardare l’ambiente a lui ...

infoitestero : Rev Ocean, lo yacht più grande del mondo è nato per salvare la Terra | Video | XIX TV | Multimedia - MarcusGuion : Ecco Rev Ocean, lo yacht più grande del mondo nato per salvare il pianeta - mattinodinapoli : Ecco lo #yacht più grande al mondo, realizzato da Rev Ocean -