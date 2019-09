M5s porta Fraccaro a Chigi | ora si apre partita deleghe Usa | “Fiducia in Italia | non

M5s porta Fraccaro a Chigi - ora si apre partita deleghe : Archiviata la partita dei ministeri, tra i contraenti del patto di governo si apre ora la partita delle deleghe. La nomina a sottosegretario alla Presidenza del Consiglio di Riccardo Fraccaro potrebbe essere letta come un ulteriore tassello, dopo la scelta di puntare sul premier Giuseppe Conte, per costruire un governo a trazione M5s. Tuttavia, fonti parlamentari Pd invitano alla cautela e ad aspettare di vedere come andranno distribuite le ...

Governo Conte 2 - Bonafede : “Sulla giustizia ambizioni importanti”. E sull’accordo M5s-Pd Spadafora risponde con una battuta : “Nodi prescrizione e riforma del Csm da fare insieme al Pd? Ci sarà tempo per occuparsene, abbiamo ambizioni importanti”. Taglia corto dopo la conferma come Guardasigilli, Alfonso Bonafede, confermato come ministro della giustizia anche nel Conte 2, questa volta nella nuova cornice della maggioranza Pd-M5s. Al ministero dello Sport e delle Politiche giovanili ci sarà invece l’ex sottosegretario Vincenzo Spadafora, sempre ...

Graziano Delrio chiude la porta : "Non faccio il ministro del governo Pd-M5s". Ma poi la apre ai migranti : Un altro big del Pd ha deciso di farsi da parte: nessuno, tra chi occupa la prima linea democratica, vuole metterci la faccia - in vesti di ministro - nel governo giallorosso con il M5s. In questo caso si parla del capogruppo Graziano Delrio, indicato dalle indiscrezioni dalla vigilia tra i papabili

M5s-Pd - il restyling di Quota 100 può portare in dote 12 miliardi in due anni : Il destino di “Quota 100” ha subito trovato posto nell’agenda dei lavori dei tavoli tecnici di Dem e Cinque stelle. La strada imboccata dalle due forze politiche porta, per il momento, a una significativa “manutenzione” dello strumento per il pensionamento anticipato con almeno 62 anni di età e 38 di contribuzione

Governo M5s-Pd - Paragone la prende bene e cita Bennato : “Domani ti abituerai a risponder sempre di sì e a comportarti da persona civile” : Gianluigi Paragone, che già nei giorni scorsi non aveva mancato di sottolineare la sua contrarietà all’ipotesi di un Governo Conte sostenuto da M5s e Pd, si lascia andare ad uno sfogo musicale. Ironicamente ascolta e canta “In fila per tre” di Edoardo Bennato e rimarca: “Ascoltate bene e imparate. E’ il primo giorno però domani ti abituerai e ti sembrerà una cosa normale fare la fila per tre, risponder sempre di sì ...

Governo Pd-M5s - rassegnazione dem alla festa dell’Unità : “Importante far fuori Salvini” : “Non sono contenta per il Governo che sta nascendo, ma c’era l’urgenza di far fuori Salvini”. Sono passati pochi minuti dalle parole pronunciate da Zingaretti al Quirinale, ma tra i militanti Dem della festa Nazionale dell’Unità di Ravenna prevale lo scetticismo sul possibile Governo giallo-rosso. “In Romagna diciamo piuttosto che niente è meglio piuttosto” racconta una signora all’ingresso della festa mentre accanto a lei un addetto alla ...

Sondaggi politici - la crisi di governo porta in basso la Lega : M5s sopra il 20% : Un Sondaggio elettorale realizzato dall'Istituto Tecné fotografa la reazione degli italiani dopo l'apertura della crisi di governo: la Lega perde terreno, recupera il Movimento 5 Stelle, cresce il Partito Democratico. Ma cresce anche in modo vertiginoso il numero di elettori incerti o astenuti.Continua a leggere

M5s avvia il dialogo col Pd. Ma la porta alla Lega non è chiusa : Il Movimento 5 stelle ha ufficialmente aperto la porta al dialogo con il Pd, con un mandato chiaro dell'assemblea degli eletti, partendo dal tema del taglio dei parlamentari. Ma la porta a Matteo Salvini, che oggi ha rilanciato e fatto un'apertura a Luigi Di Maio, non sarebbe ermeticamente chiusa, anche se si tratta di una strada difficilmente praticabile. "Ora o la Lega apre in maniera seria oppure noi da domani iniziamo realmente a trattate ...

Governo - diretta crisi. Di Maio : Di Maio : 10 punti da portare a termine - «M5s non lascia la nave affondare». Salvini : «Elezioni via maestra». Mattarella parlerà alle 20 : Consultazioni al Quirinale dal presente della Repubblica Sergio Mattarella per la risoluzione della crisi di Governo. Oggi dalle 10 attesi al Colle i maggiori partiti: Fdi, Pd, Fi, Lega e M5S....

Crisi di governo - il no del Pd al taglio dei parlamentari. Zingaretti porta al Colle 3 paletti che mettono a rischio la trattativa con M5s : La trattativa tra il Pd e il Movimento 5 stelle comincia in salita. A tre ore dall’arrivo della delegazione del M5s al Quirinale, un retroscena confermato da più parti rischia di far fallire l’interlocuzione tra dem e grillini. Questa mattina, infatti, Nicola Zingaretti avrebbe consegnato nelle mani di Sergio Mattarella tre condizioni per far partire una possibile trattativa con il M5s. Non cinque, come quelle del documento approvato ...