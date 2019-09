Il lavoro di domani | le donne le più colpite dall’automazione

Una ragazza posta sui social questa frase : “Domani inizio questo lavoro di m…a” - ecco la risposta del datore di lavoro : Una ragazza aveva trovato un lavoro dopo tante ricerche e, anche se contenta, non era soddisfatta del tipo di lavoro che stava per cominciare. E così, consegnando ai social il suo pensiero, ha scritto: “Domani inizio questo lavoro di merda”. La vicenda si è svolta negli Stati Uniti d’America e il lavoro era presso Jet’s Pizza, a Mansfield. La ragazza, ingenuamente, non ha pensato che quel suo messaggio sarebbe potuto arrivare direttamente ...

Marc Marquez MotoGP - GP Austria 2019 : “Contento del lavoro svolto - domani sceglieremo telaio e set up” : Si chiude con un sorriso raggiante il venerdì del Gran Premio d’Austria 2019 della MotoGP per quanto riguarda Marc Marquez. Il campione del mondo in carica ha dimostrato di essere perfettamente a suo agio anche al Red Bull Ring, una pista nella quale la Ducati ha sempre dominato, ma i miglioramenti della Honda soprattutto a livello di potenza hanno permesso allo spagnolo di essere prontissimo per puntare al successo anche in questa ...

L'oroscopo di domani venerdì 9 agosto - 1^ sestina : Leone top in amore - lavoro ok per Toro : L'oroscopo di domani 9 agosto 2019 è pronto a mettere in chiaro la classifica e le previsioni zodiacali di venerdì. Ansiosi di sapere come saranno le stelle di questo fine settimana? In questo caso l'Astrologia quotidiana sarà applicata ai soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Bene, vista la giornata davvero speciale vediamo di mettere subito in evidenza i segni più fortunati e quelli meno, ovviamente scelti tra i sei sotto ...

Cgil piange scomparsa Emilia Di Nicola Ex segretario Camera lavoro - domani ultimo saluto : Pescara - E' morta a Roma dopo breve malattia a 62 anni Emilia Di Nicola, storica sindacalista della Cgil, già segretaria della Camera del Lavoro di Pescara. Gentile e determinata, impegnata e stimata, Emilia Di Nicola era attualmente nella segreteria della Lega Spi della Cgil di Pescara ed era stata eletta nel Direttivo nazionale della Cgil e nella Assemblea nazionale Spi. Punto di riferimento delle battaglie civili, antirazziste, ...

Manovra : domani Conte alle 16 incontra parti sociali su lavoro e welfare : Roma, 4 ago. (AdnKronos) – Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, domani, a partire dalle ore 16 incontrerà a Palazzo Chigi le parti sociali. Oggetto di questo terzo confronto, riferisce una nota, saranno le “misure per il lavoro e il welfare”. L'articolo Manovra: domani Conte alle 16 incontra parti sociali su lavoro e welfare sembra essere il primo su CalcioWeb.