Decide mangiare un panino e ciò che le accade è terribile

Fonte : baritalianews

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Una ragazza, la violinista Min-Jin Kym, era a Londra e ha deciso di fermarsi in un chiosco perun. Era davanti alla stazione ferroviaria di Euston e , quando ha finito di pranzare, si è accorta che il suo violino Stradivari da 1,2 milioni di sterline insieme con un arco Peccatte del valore di circa 62mila sterline e un altro arco del valore di 5mila sterline non c’era più. La violinista aveva appoggiato tutto per terra vicino a lei, nelle custodie. La polizia ritiene che lo strumento musicale sottrattole non potrà essere venduto perché ha tali caratteristiche che lo rendono riconoscibile. La polizia ha invitato il ladro a restituire lo strumento perché la vendita non gli sarebbe mai possibile. La violinista 32 enne è rimasta sconvolta da tale furto e incredula di non essersi accorta del momento in cui è avvenuto il furto.

grvsprologue : perché ek decide di fare le live quando devo mangiare????????? - 24McCartney : - decide per sé stesso, quindi è una decisione diventare vegetariano o vegano o continuare a mangiare carne. In tut… - that80swhore : - che per istinto/natura le farebbero fuori in due minuti. E inoltre io amo mangiare vegano e se potessi continuere… -