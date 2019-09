Controlli notturni a Tor Bella Monaca | 5 persone finiscono in manette

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Roma – La scorsa notte, i Carabinieri della Compagnia di Frascati hanno eseguito miratinel quartiere Tor, a Roma, arrestando 5in poche ore. Ine’ finito un 35enne romano, senza occupazione e con precedenti, con l’accusa di detenzione abusiva di arma clandestina. L’uomo e’ incappato in un blitz antidroga che ha portato i Carabinieri della Stazione Roma Tora perquisire la sua abitazione. Anziche’ sostanze stupefacenti, i militari hanno rinvenuto una pistola Beretta 950 BS calibro 25 con matricola abrasa e completa di caricatore con 4 cartucce, occultata dietro un battiscopa della cucina. L’arma e’ stata sequestrata e sara’ oggetto di analisi balistiche al fine di accertare un suo eventuale utilizzo in episodi delittuosi, mentre l’arrestato e’ stato portato e trattenuto ...

