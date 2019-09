A 8 anni | figlio del boss ed esperto di tutti i tipi droga

Inghilterra - figlio di un ex ministro confessa : «Ho soffocato il mio figliastro di tre anni in auto perché piangeva» : Alfie Lamb aveva tre anni quando è morto schiacciato e soffocato contro il sedile dell?auto dal fidanzato della mamma, Stephen Waterson. Era il 15 febbraio 2018 e ora - a un anno e mezzo...

Siena - donna di 84 anni picchiata a morte nel suo letto : sospettato il figlio 45enne con problemi di alcolismo : Una donna di 84 anni è stata uccisa di botte nella sua casa di Cetona, in provincia di Siena, nella notte tra il 2 e il 3 agosto. Secondo quanto riferiscono i Carabinieri intervenuti sul posto, l’anziana signora, Marisa Tosoni, sarebbe stata picchiata fino alla morte. Il cadavere è stato trovato nel letto dell’abitazione, una villetta con giardino, chiamata “Villa Cristina”, al numero 14 della strada provinciale 21. Le ...

Orlando Bloom a 100 all’ora con a bordo il figlio di 8 anni : L'attore è stato fermato e multato dalla stradale di Beverly Hills dopo essere stato beccato a correre a quasi cento chilometri orari di sera sulla sua Porsche con accanto il figlio Flynn. Orlando Bloom si è beccato una multa salatissima dalla polizia stradale di Los Angeles perché, non solo correva in auto, ma aveva a bordo suo figlio Flynn di soli 8 anni che pare, secondo le prime fonti raccolte da TMZ, fosse senza cintura di ...

Coppia lascia morire di fame e tra gli escrementi il figlio di 3 anni : «Non crediamo ai dottori» : Ha provato a mangiare la sua culla prima di morire. È stato questo l’ultimo disperato tentativo di un bambino di sopravvivere dopo essere stato lasciato morire di fame dai genitori tra le sue feci. Ashley Catron e Frederick Frink hanno abbandonato a se stesso il piccolo Hendrix, di soli 3 anni, perché non credevano ai medici. La polizia ha trovato il bambino nella casa di famiglia in Alabama che pesava appena 7 chili dentro il suo ...

Mike Bongiorno - la trasformazione del figlio ‘Leolino’ è impressionante. Eccolo alla soglia dei 30 anni : Vi ricordate Leonardo, il figlio di Mike Bongiorno? L’amato presentatore, morto l’8 settembre del 2009, parlava sempre del piccolo “Leolino”, spesso lo portava anche con sé in tv e lo mostrava fiero ai suoi ammiratori. Leonardo, terzogenito di Mike e della moglie Daniela Zuccoli, era la mascotte di casa. Oltre a lui, Mike e sua moglie avevano Michele Pietro Filippo e Nicolò. Se prima, quando c’era ancora Mike, capitava tanto in tanto di vederlo, ...

Mamma rapisce figlio di 6 anni per portarlo via dall’ex marito - lo uccide e si suicida : È l'orribile tragedia familiare che si è consumata a Waxahachie, capoluogo della contea di Ellis nello Stato del Texas, in Usa. Candace Harbin, 46 anni, si era separata dal marito che aveva avuto anche la custodia del loro unico figlio mentre alla donna il giudice aveva concesso solo visite limitate.\\Ha rapito il figlio di 6 anni Ollie che era stato affidato in custodia al suo ex marito dopo la loro separazione, lo ha condotto in un garage e ...

Quentin Tarantino padre a 56 anni - la moglie Daniella Pick è incinta del loro primo figlio : Quentin Tarantino diventerà padre a 56 anni. È stato lo stesso regista a confermare l’indiscrezione a People: la moglie 35enne Daniella Pick aspetta il loro primo figlio. A due anni dal matrimonio con la modella e cantante israeliana, Tarantino ha deciso di allargare la famiglia. Daniella e il regista si erano conosciuti nel 2009 ma le nozze sono arrivate solo nel 2017. A due anni da quel momento, i due hanno dichiarato di aspettare il loro ...

Il padre di Ignazio Okamoto : "Per 31 anni vicino a mio figlio in coma - ho pensato a Eluana ma mai di staccare la spina" : È morto dopo 31 anni di coma. È morto dopo 31 anni di cure amorevoli da parte dei suoi anziani genitori, che gli stavano accanto nella casa di famiglia a Collebeato, nel bresciano, senza lasciarlo mai solo.Questa la storia di Ignazio Okamoto, 54enne bresciano che nel 1988 era rimasto vittima di un incidente d’auto, causa di un’emorragia cerebrale devastante. Il padre Hector Okamoto, 77enne messicano di origini ...

Vuole a tutti i costi un figlio maschio e per questo non si lava da 35 anni - ecco perché.. : Un uomo di 63 anni indiano è il papà di 7 figlie ma non Vuole arrendersi Vuole assolutamente l’erede, un figlio maschio. Da anni si è rivolto a un santone che sta cercando di “curarlo”. Il santone che lo segue da diversi anni ha suggerito all’uomo di non lavarsi per purificarsi. L’uomo così ha deciso di seguire tutti i consigli del santone il primo dei quali è quello di non lavarsi. Il 63 enne, pur di avere il figlio maschio, non si ...

Tredici Pietro : “Essere il figlio di Gianni Morandi? Non è sempre facile - c’è il rischio di crollare mentalmente” : Tredici Pietro. Con questo nome d’arte il figlio di Gianni Morandi fa il rapper e lo fa, dicono le visualizzazioni su Youtube ma anche gli addetti ai lavori, molto bene. “Sono orgoglioso di essere il figlio di un artista così celebre – ha raccontato in un’intervista a La Stampa – E sono fiero di lui come persona, è un bravo genitore. Ma come insegnano i molti libri sul complesso di Edipo è anche un fardello. Le ...

La gita con gli amici finisce in tragedia : Luca muore a 37 anni. Lascia un figlio di 2 : Un giro in moto con gli amici finisce in tragedia: Luca Prima muore a soli 37 anni. Come riporta Il Resto del Carlino, il 37enne di origini pugliesi ma residente a Mondavio e papà di un bimbo di appena 2 anni, è rimasto vittima di un tragico incidente stradale avvenuto in Umbria, in comune di Castiglione del Lago. Uno schianto tremendo avvenuto lungo la strada statale 71 Umbro Casentinese Romagnola, al chilometro 104, poco fuori dall’abitato di ...

