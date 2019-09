USA | ragazzo di 14 anni uccide a colpi di pistola il padre | la matrigna e i tre fratelli

Dalle minacce a Icardi alla caUSA all’Inter - il legale di Mauro : “ricordiamoci che è un ragazzo di 26 anni - abbassiamo i toni” : Il legale di Mauro Icardi torna a parlare della situazione del calciatore argentino: le parole di Giuseppe Di Carlo Non si è ancora risolta la questione Icardi: il calciatore argentino ha fatto causa all’Inter chiedendo un risarcimento ed il reintegro. Intanto però la moglie-agente Wanda Nara sta lavorando per lui per trovargli una sistemazione e poter dire definitivamente fine alla telenovela con l’Inter. Piero ...

USA - ragazzo afroamericano dipinto di nero e umiliato dai professori e dal preside della scuola : Gli episodi di bullismo sono odiosi quando a commetterli sono dei ragazzini, ma lo diventano molto di più se i responsabili sono degli adulti. Se poi questi sono anche degli educatori diventano insopportabili. Ne sa qualcosa J.T., un giovane afroamericano che si è presentato a scuola con un taglio molto di moda tra i suoi coetanei: una lettera, la M nel suo caso, sfumata sulla testa rasata. I suoi professori alla Berry Miller Junior High School ...

Ragazzo 24enne accUSA dolori alla testa fortissimi - quello che scoprono i medici è raccapricciante : Questa notizia davvero sconvolgente arriva dalla Cina dove un Ragazzo si è recato in ospedale in preda a dolori alla testa fortissimi. I medici , dopo averlo sottoposto a varie indagini, hanno deciso di operarlo e hanno trovato nel suo cervello un verme lungo 12 cm. Questa notizia è stata divulgata a Hong Kong dal “China Daily”. Secondo i medici questo vere si è formato nella testa del Ragazzo dopo che quest’ultimo ha ...

Il ragazzo arrestato per aver spinto un bambino da un balcone della Tate Modern - a Londra - è stato accUSAto di tentato omicidio : Il ragazzo di 17 anni arrestato per aver spinto un bambino da un balcone della Tate Modern, a Londra, è stato formalmente accusato di tentato omicidio. La polizia ha detto che il ragazzo si presenterà al tribunale per minorenni martedì mattina.

Un ragazzo di 17 anni è stato arrestato con l’accUSA di aver spinto un bambino da un balcone della Tate Modern di Londra : Un ragazzo di 17 anni è stato arrestato con l’accusa di aver spinto un bambino di 6 anni da un balcone della Tate Modern, il famoso museo di arte contemporanea di Londra, nel Regno Unito. L’incidente è avvenuto domenica quando

Madre per ricordare il suo amato figlio tragicamente morto - USA le ceneri del ragazzo per farsi particolari tatuaggi sulla schiena : Una donna di 50 anni, Kim Mordue ha voluto fare qualcosa di veramente unico. La donna ha deciso di usare le ceneri del figlio, tragicamente deceduto, per farsi fare alcuni tatuaggi sulla schiena. La donna abita a Llanelli in Galles e suo figlio si chiamava Lloyd. Lloyd era un ragazzo che amava la vita e lo sport. Praticava rugby ma un brutto giorno morì durante una festa. Lloyd aveva solo 20 anni e durante quella festa, i ...