Tirreno Power,Cnr:+49% morti in 12 anni

Dal 2001 al 2013 si è registrato un aumento della mortalità pari al 49% nell' area della centrale a carbonea Vado Ligure (Savona). Lo indica la ricerca dell'Istituto di fisiologia clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr-Ifc) pubblicata sulla rivista Science of the Total Environment. "Nei 12 comuni considerati, nelle aree a maggiore esposizione a inquinanti sono stati riscontrati eccessi di mortalità per tutte le cause (sia uomini che donne), rileva Fabrizio Bianchi, del Cnr-Ifc.(Di martedì 3 settembre 2019)