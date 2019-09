Rifiuti | c’è poco da fare | la bioplastica è cara e non riciclabile Ed è un bel problema

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 settembre 2019) Qualche giorno fa Alia, la più grande società toscana che gestisce iurbani, ha invitato i cittadini a mettere iinnel contenitore deinon differenziati. Questo ha colto molta gente di sorpresa: come è possibile che un materiale “bio” non si possa riciclare? Il risultato è stato una bella polemica estiva in cui Alia è stata accusata di incompetenza, impreparazione e varie altre nefandezze. Ma, ahimè, quando si parla di, le cose non sono mai come uno si aspetta. Lanon è e non può essere il toccasana che poteva sembrare. E ilnon è solo toscano: è lo stesso in tutta Italia. Cominciamo col dire che il riciclo deiorganici urbani richiede impianti complessi e costosi. Tutti gli anni porto i miei studenti a visitare gli impianti di compostaggio di Alia vicino a Firenze. E’ un’esperienza formativa: possono toccare con ...

