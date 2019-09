Lucio Dalla ' La morte è solo l' inizio del secondo tempo' | Techetechetè

Ornella Vanoni/ Video - il duetto virtuale con Lucio Dalla in Chissà se lo sai : Ornella Vanoni, Lucio!: la cantante ha vissuto un'amicizia molto importante con Lucio Dalla a cui è stata legata anche per motivi professionali.

LUCIO!/ Il Ricordo di Lucio Dalla : Curreri-Noemi in Anna e Marco - Replica - Canale 5 - : Lucio!, il grande concerto tributo in onore di Lucio Dalla da un'idea di Ron oggi, sabato 24 agosto 2019, nella prima serata di Canale 5 verrà trasmesso in Replica

LUCIANO PAVAROTTI/ Il cancro al pancreas e la grande amicizia con Lucio Dalla : LUCIANO PAVAROTTI, la sua morte avverrà a Modena nel settembre del 2007, affaticato dal cancro al pancreas. 'PAVAROTTI & friends': quella volta dei Tre Tenori...

Lucio! - la memoria di Dalla secondo Ron - con Michelle Hunziker e tantissimi ospiti : In prima serata su Canale 5, in prima serata dalle 21.15 circa in poi di sabato 24 agosto, va in onda Lucio!, il grande concerto tributo in onore di Lucio Dalla realizzato dal cantautore Ron, suo grande amico. L’evento, che si è tenuto nel 2018 ed è quindi in replica, vanta un parterre clamoros di ospiti intervenuti per ricordare il grande cantante, autore e musicisita bolognese: Luca Carboni, Massimo Ranieri, Gigi D’Alessio, Noemi, ...

L’omaggio dei Tiromancino e Giuliano Sangiorgi a Lucio Dalla in Chissà Se Lo Sai è un’emozione da Vento Del Sud : Il concerto a Lecce è la giusta occasione per un tributo molto speciale. Arriva così l'omaggio dei Tiromancino e Giuliano Sangiorgi a Lucio Dalla, che il leader dei Negramaro ha voluto dedicare a sua figlia Stella. La bambina era presente con la madre tra il pubblico insieme ad altri componenti dei Negramaro, tra cui anche Lele Spedicato, che ha appena partecipato a una maratona a meno di un anno dal dramma dell'emorragia cerebrale. Si ...

"Io e Lucio Dalla componemmo Piazza Grande in un'ora - su una nave che ci portava in Sicilia" : Rosalino Cellamare, in arte Ron, racconta le sue estati e la sua amicizia con Lucio Dalla in un’intervista al Corriere. Per il cantante sessantacinquenne, la musica ha sempre fatto parte della sua vita, già da adolescente cantava insieme al fratello nella sua Liguria. “Ero già un piccolo organizzatore di concerti. Io, mio fratello Italo e la chitarra facevamo un sacco di amicizie suonando e cantando in spiaggia. ...