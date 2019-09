Fonte : ilfogliettone

(Di martedì 3 settembre 2019) "Il mio prossimo obiettivo sono le Olimpiadi,, voglio arrivare in finale e tutte le mie forze adesso sono concentrate sul prossimo anno". Così ildi salto in lungo e velocista, a margine della presentazione di "Viva l'Italia" il grande evento interforze che si terrà dal 6 al 15 settembre a Cinecittà World, alle porte di Roma, a cui prenderà parte in qualità di atleta dell'Aeronautica militare. "Per quest'anno va bene così - ha spiegato- ho cambiato allenatore ed è una fase di aggiustamenti, ho dovuto anche un po' cambiare la tecnica della corsa ma il prossimo anno sono sicuro che sarà l'anno giusto".pensa di lasciarei Giochi. "le Olimpiadi ci saràallenatore, insegnante, motivatore, non lo so, deciderò il prossimo anno, ma sarebbe bello insegnare ai ragazzi il mio stile di vita, ciò che faccio e magari chissà insegnare a ...

ilfogliettone : Il campione Andrew Howe: dopo Tokyo2020 mi fermo, vorrei allenare - - MonitoringOur : RT @Affaritaliani: Il campione Andrew Howe: dopo Tokyo2020 mi fermo, vorrei allenare - Affaritaliani : Il campione Andrew Howe: dopo Tokyo2020 mi fermo, vorrei allenare -