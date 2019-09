I selfie con animali selvatici rischiano di portarli all’estinzione

selfie ad altissimi livelli con Huawei P30 e P30 Pro : la B193 fa evolvere EMUI 9.1 e la fotocamera : Sono indicazioni molto interessanti quelle che stiamo ottenendo in questi giorni per quanto riguarda Huawei P30 e P30 Pro, in riferimento al modo in cui viene sviluppata EMUI 9.1. A partire da oggi 28 agosto, infatti, viene segnalata anche in Italia la disponibilità di un aggiornamento che potrebbe fare effettivamente la differenza per chi ha deciso di acquistare i due top di gamma che hanno visto la luce nello scorcio iniziale del 2019. Occhio ...

Huawei P30 e P30 Pro hanno la Night Mode anche per i selfie con l’ultimo aggiornamento dell’EMUI : Huawei P30 e P30 Pro stanno ricevendo un nuovo aggiornamento dell'EMUI, con patch di sicurezza di agosto 2019 e Night Mode anche per i selfie. L'articolo Huawei P30 e P30 Pro hanno la Night Mode anche per i selfie con l’ultimo aggiornamento dell’EMUI proviene da TuttoAndroid.

Ciclismo - visita a sorpresa per Pozzovivo a Lugano : selfie e sorrisi in ospedale con Vincenzo Nibali [FOTO] : Lo Squalo ha fatto visita a Pozzovivo in ospedale a Lugano, dove il corridore è ricoverato dopo l’incidente che lo ha visto protagonista nei pressi di Cosenza selfie e sorrisi per Domenico Pozzovivo e Vincenzo Nibali ieri a Lugano, lo Squalo è infatti andato a fare visita al proprio compagno di squadra in ospedale, dove è ricoverato in seguito alle fratture riportate dopo l’incidente che lo ha visto protagonista a Cosenza. Un ...

Cecilia Rodriguez - selfie a luci rosse con Ignazio Moser : “Come corpo ognuno è singolo, come anima mai” scrive su Instagram Cecilia Rodriguez, e intanto posta uno scatto ad alto tasso erotico insieme a Ignazio Moser. Lui in boxer bianchi sfoggia addominali da urlo, lei indossa solo un paio di slip di pizzo mette in mostra un fisico da 10 e lode. Cecilia e Ignazio si stanno godendo una vacanza di coppia sulle Dolomiti, tra passeggiate in alta quota, gite in bicicletta e momenti di relax a ...

Renzi - lo studente e il videoselfie alla scuola di politica : “Ma i 49 milioni?”. E l’ex premier risponde con una battuta : “Hai sbagliato Matteo” : Al termine della scuola politica “Meritare l’Italia” organizzata in provincia di Lucca, Matteo Renzi si è fermato con i partecipanti, circa 250 giovani, per i classici selfie di rito. Tra questi anche lo studente Roberto Luca Saldi che, registrando un video, gli ha chiesto ironico: “Ma i 49 milioni?”. Proprio come avevano fatto alcuni mesi fa i contestatori di Salvini, tendendogli una trappola. “Hai sbagliato Matteo” ha ...

Tiziano Ferro pubblica il primo selfie sui social con il marito Victor : Tiziano Ferro appare felice insieme al neo marito Victor Allen nel primissimo selfie che la coppia condivide sui social, durante una gita agli Universal Studios di Los Angeles, dopo le nozze civili celebrate a Sabaudia lo scorso mese. Si tratta di un evento davvero inusuale che avrà fatto sicuramente piacere alle migliaia di fans che lo seguono con dedizione. Oggi Tiziano Ferro probabilmente sente il desiderio di condividere con i suoi fans la ...

Tiziano Ferro - primo selfie con il marito Victor Allen dopo il matrimonio : Ora che le nozze sono state celebrate ed è stata svelata al mondo intero l’identità dell’uomo che sta al fianco di Tiziano Ferro finalmente il cantante si sente libero di condividere con i follower qualche scatto in più riguardo la sua vita privata. Su Instagram infatti la star pubblica una foto scattata agli Universal Studios di Hollywood in compagnia di un paio di amici e di suo marito, Victor Allen. Si tratta del primo selfie ...

Alberto Urso e Anna Safroncik. Il selfie manda in tilt la rete : “Con lui…” : Pochi giorni fa il gossip della storia d’amore tra Anna Safroncik e Matteo Mammì è finito. L’attrice e il manager televisivo, ex dirigente di Sky ed ex fidanzato di Diletta Leotta, erano dati per sicuri fidanzati dopo essere stati paparazzati in vacanza insieme lo scorso luglio. Nel giro di un mese però la situazione è cambiata rapidamente.\\ Matteo Mammì è stato pizzicato una seconda volta, ma non in compagnia della nota attrice. Al suo fianco ...

Tiziano Ferro - su Instagram il primo selfie con il marito : Un selfie per raccontare un amore grande: Tiziano Ferro posta su Instagram la prima foto con il marito Victor Allen. Una relazione nata negli studi della Warner Bros e cresciuta lontano dai riflettori, rispettando l’estrema riservatezza che ha sempre caratterizzato la vita del cantante. Poi il 13 luglio, a sorpresa, le nozze, celebrate sulla spiaggia di Sabaudia, poche settimane dopo il matrimonio segreto a Los Angeles. Tiziano, come nel ...

Primo selfie social con il marito per Tiziano Ferro : Una giornata di divertimento agli Studi Universal di Los Angeles è stata l'occasione del Primo selfie di Tiziano Ferro con il marito Victor Allen. Tiziano Ferro è uno di quegli artisti che ha sempre cercato di mantenere la sua vita privata lontana dai riflettori, con ottimi risultati. Del suo matrimonio si è saputo solo poche ore dopo che l'evento era stato celebrato in una splendida villa di Sabaudia e prima di allora del suo ...

Foto Boschi - Adinolfi risponde con con un selfie della moglie : è sfida tra bikini : Mario Adinolfi, leader del Popolo della Famiglia, ha pubblicato su Facebook una Foto della moglie, Silvia Pardolesi, in risposta a quella pubblicata nei giorni scorsi da Maria Elena...

La strategia di Salvini per evitare le burle dei contestatori : selfie a raffica e li scatta di persona : Il momento è stato immortalato domenica a Marina di Pietrasanta, a margine dell’intervista rilasciata da Matteo Salvini alla Versiliana. Come da sua abitudine anche in questa occasione concede selfie ai suoi fan, un momento che nei mesi scorsi gli è costato qualche scherzo da parte di chi si fingeva un supporter per sbertucciarlo. Allora ecco la strategia: tutti in coda ordinatamente, con l’uomo della scorta a fare da filtro. Uno ...

Ora potete scattarvi selfie con emoji AR anche con i Google Pixel 3a : Google vuole che ci siano sempre meno differenze fra i piccoli Google Pixel 3a e i Google Pixel 3 e così rilascia un aggiornamento per l'app Playground che porta con sé una gradita e attesa novità. L'articolo Ora potete scattarvi selfie con emoji AR anche con i Google Pixel 3a proviene da TuttoAndroid.