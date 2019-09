GOG annuncia che non utilizzerà la politica delle esclusive per attirare il pubblico

Fonte : eurogamer

(Di martedì 3 settembre 2019) Il mondo del gaming su PC ha subito un forte scossone con l'avvento di Epic Games Store e della sua serratadi acquisizione, volta adil maggior numero possibile di clienti.Queste politiche sono state ampiamente criticate dai giocatori (specialmente di Steam), tuttavia non tutti gli store digitali hanno deciso di seguire questa controversa strada, come ad esempio GOG (store digitale di CD Projekt RED). In effetti il Global Communications Manager Marcin Traczyk ha dichiarato durante una recente intervista che la compagnia non intende abbracciare le politiche tanto care ad Epic Games Store:"La competizione è sempre la benvenuta ed anche noi ci adatteremo all'andamento del mercato. Tuttavia però stiamo dando una possibilità di scelta ai giocatori."Leggi altro...

