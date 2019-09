Giordana Angi canta l' amore e la passione per una donna

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 3 settembre 2019) Francesca Galiciha 25 anni e ha già portato la rivoluzione nel mondo della musica raccontando l'tra donne. Prima di lei nessuna, o quasi, l'aveva fatto con le sue canzoniha solo 25 anni ed è entrata nel mondo della musica “dei grandi” da pochi mesi, dopo l'uscita dalla scuola di Amici di Maria De Filippi, eppure ha già portato una piccola rivoluzione in quest'ambiente parlando apertamente di omosessualità femminile in una sua canzone. Prima del suo ingresso nella scuola, la ragazza aveva già provato l'esperienza di Sanremo Giovani ma per sua stessa ammissione era ancora troppo acerba per ottenere risultati. All'interno della scuola ha potuto studiare e migliorare la sua tecnica.appartiene alla nuova generazione, per la quale la sessualità non è più un tabù. Fin dal suo ingresso ad Amici ha dichiarato di essere lesbica, senza ...

