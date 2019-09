Da Roma più vivibile alla tv | cosa c’è nel programma di governo in 26 punti al voto su

Governo : un mini-programma in 26 punti dove entrano tv - turismo e Roma «più vivibile» : Ultima versione delle Linee di indirizzo programmatico per il nuovo Governo giallorosso, che mescola qualche ambizione con un certo tasso di genericit

Mostra del Cinema di Venezia - The LaundRomat di Steven Soderbergh rende briosa - appetibile e divertente una delle truffe finanziarie più clamorose : Lo scandalo dei Panama Papers raccontato in un film. Lo so, già si è scatenato il fuggi fuggi. Invece The Laundromat di Steven Soderbergh, in Concorso a Venezia 76, ha il pregio di rendere briosa, appetibile e divertente una delle truffe finanziarie più clamorose e tecnicamente complesse del nuovo secolo. E come? Tenetevi forte: i due eleganti protagonisti, Mossack (Gary Oldman) e Fonseca (Antonio Banderas), titolari dell’omonima società ...

Roma - Petrachi : “Schick me lo hanno richiesto più club - per Kalinic vedremo domani” : “Trovo assurdo che ancora oggi si parli di calciomercato, che è aperto, mentre le squadre stanno giocando la seconda giornata di campionato. Le regole vengono fatte purtroppo da chi non ha mai giocato al calcio e da chi non conosce l’ansia e le emozioni di chi deve scendere in campo”. Queste le parole di Gianluca Petrachi, direttore sportivo del team giallorosso, a pochi minuti dal via di Lazio-Roma, ai microfoni di Sky ...

Roma - più di 3 mesi per avere la carta d'identità elettronica : Andrea Pegoraro I tempi di attesa sono lunghi in molti quartieri della Capitale. Bisogna prenotarsi sul sito Agenda Cie Si può aspettare anche più di tre mesi per avere la carta d’identità elettronica. Succede a Roma dove ci sono lunghe attese per ottenere il documento, che si può richiedere prenotando un appuntamento sul sito Agenda Cie. Bisogna dire che online le date cambiano spesso visto che i Romani decidono di cambiare il ...

Probabili formazioni 2^ giornata : Higuain più di Dybala - Mertens dal 1'. Cagliari - subito Simeone? Roma con Pellegrini : Probabili formazioni 2 giornata- Tutto pronto per il calcio d’inizio della 2^ giornata di campionato che prenderà il via con il match di venerdì sera tra Bologna e SPAL. Mihajlovic sarà regolarmente in panchina: il guerriero è pronto a guidare i rossoblù nel primo appuntamento stagionale tra le propria mura amiche. SPAL a caccia di […] L'articolo Probabili formazioni 2^ giornata: Higuain più di Dybala, Mertens dal 1′. Cagliari, ...

Sorteggi Europa League - il girone più facile e quello più difficile per Roma e Lazio : Europa League – Manca poco al Sorteggio dei gironi di Europa League. Roma e Lazio, inserite in prima fascia, conosceranno il loro destino. Tante le insidie presenti in seconda e terza fascia, alcune da evitare assolutamente. Roma e Lazio hanno tutte le carte in regola per fare bene nel torneo, ma come detto i pericoli delle urne sono tanti. Da evitare in seconda fascia avversarie come Borussia Monchengladbach ed Eintracht ...

Romano Prodi : “Auguro a Conte di durare più dei miei governi. Pd-M5s? Proposta faticosa ma interessante. La flat tax è una porcheria” : “Governo Pd-M5s? Una faticosa e interessante Proposta”. Romano Prodi, intervistato da Lucia Annunziata sul palco della Festa dell’Unità di Ravenna, manda il suo augurio all’esecutivo che si sta formando e dice di sperare che il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, possa guidare una lunga legislatura: “Auguro a Conte di durare più dei miei governi”, ha detto. Poi parla di personalità, auspica un ministero ...

Serie A - l’analisi di Francesco Totti : “scudetto alla Juventus - Roma più forte della Lazio. Il mio futuro sarà…” : Francesco Totti svela il suo pensiero in merito al possibile esito del prossimo campionato di Serie A: scudetto alla Juventus, Roma più forte della Lazio ma non può andare oltre il 4° posto. E sul futuro… Francesco Totti è attualmente lontano dal calcio come non lo è mai stato nella sua vita. L’ex capitano della Roma, ritiratosi due stagioni fa, ha scelto anche di dimettersi dalla posizione di dirigente giallorosso, per i ben ...

Tra i Disney più Romantici di sempre : arriva il live action di "Lilli e il vagabondo" : È una delle scene d’amore più romantiche di sempre e a novembre la si potrà rivedere in ossa e peli: arriverà direttamente nella piattaforma streaming Disney+ il 12 novembre in Usa, il live action “Lilli e il Vagabondo” tratto dal classico animato. Poster e trailer sono stati rilasciati. Del cast fanno parte Tessa Thompson (Lilli), Kiersey Clemons (Tesoro), Yvette Nicole Brown (zia Sara), Thomas Mann ...

Taylor Swift : il finale del video di “Lover” è il più Romantico di sempre : Aww <3 The post Taylor Swift: il finale del video di “Lover” è il più romantico di sempre appeared first on News Mtv Italia.