Cristel Carrisi omaggia la sorella scomparsa e chiama la figlia Cassia Ylenia

Cristel Carrisi chiama la figlia Ylenia in ricordo della sorella e commuove i fan : Le vicende della famiglia Carrisi non smettono mai di essere al centro del gossip e questa volta a commuovere il web è stata Cristel Carrisi: la figlia di Albano Carrisi e Romina Power pochi giorni fa ha dato alla luce la sua seconda figlia. La neo mamma per l’occasione ha voluto ricordare la sorella scomparsa: la secondogenita di Cristel e Davor Luksic si chiama infatti Cassia Ylenia. La decisione di mettere un nome così importante per la ...

Cristel Carrisi ricorda Ylenia dando il nome della sorella alla sua bambina : Cristel Carrisi dà il nome della sorella scomparsa Yelenia alla sua secondogenita. La bambina è nata lo scorso 10 agosto, dopo la nascita del piccolo Kai. Accolta da tutta la famiglia Carrisi con gioia la piccola, come ha dichiarato sua mamma, si chiama Cassia, ma dopo qualche giorno è stato svelato il nome della neonata per intero: Cassia Ylenia. L’occasione per far conoscere il nome completo della figlia è stato il ringraziamento che Cristel ...

Ylenia Carrisi è ancora viva?/ L'omaggio di Cristel e la straziante dedica di Romina : Ylenia Carrisi è ancora viva? Il dolore di Al Bano Carrisi e Romina Power, il gesto di Cristel: dà alla figlia il nome della sorella scomparsa.

YLENIA CARRISI È ANCORA VIVA?/ Cristel dà alla figlia il nome della sorella scomparsa : YLENIA CARRISI è ANCORA VIVA? Il dolore di Al Bano CARRISI e Romina Power, il gesto di Cristel: dà alla figlia il nome della sorella scomparsa.

Cristel Carrisi chiama la figlia Cassia Ylenia - l’emozionante omaggio alla sorella scomparsa : Cristel Carrisi è diventata mamma per la seconda volta. La figlia di Al Bano e Romina Power e il marito Davor Luksic hanno avuto una femminuccia. La bambina, venuta alla luce nelle scorse settimane, ha un nome molto speciale. Cristel Carrisi ha voluto omaggiare la sorella scomparsa nel 1993, chiamando la sua secondogenita Cassia Ylenia.Continua a leggere

Cristel Carrisi ricorda Ylenia dando il nome della sorella alla sua bambina : Cristel Carrisi dà il nome della sorella scomparsa Yelenia alla sua secondogenita. La bambina è nata lo scorso 10 agosto, dopo la nascita del piccolo Kai. Accolta da tutta la famiglia...

Cristèl Carrisi/ Dalla musica alla conduzione tv... alla fine hanno vinto gli haters : Cristèl Carrisi, ha rinunciato a causa del haters alla carriera artistica. Ha reso nonni bis Al Bano Carrisi e Romina Power con la nascita di Cassia.

Scomparsa Ylenia Carrisi - si è saputo solo oggi. La foto pubblicata dalla sorella Cristel è da lacrime : Il 10 agosto Cristel carini, la figlia di Al Bano e Romina Power, dal 2016 moglie dell’imprenditore croato Davor Luksic, ha dato alla luce una bambina. La prima a dare la notizia era stata proprio la neo nonna, pubblicando su Instagram la foto della manina della nipote: «Quella manina che la sua mamma non lascerà per il resto della vita», aveva scritto la cantante piena di tenerezza. Per Cristel si tratta ...

Al Bano e Romina - il gesto di Cristel Carrisi per la sorella Ylenia : Commuove lo splendido gesto fatto da Cristel Carrisi, figlia di Romina e Al Bano, per Ylenia, la sorella scomparsa oltre vent’anni fa. Era il 1993 quando la primogenita di Al Bano e Romina sparì in circostanze misteriose a New Orleans. Da allora la vita della famiglia Carrisi non è stata più la stessa, la scomparsa di Ylenia ha causato una profonda ferita che, ancora oggi, non si è sanata. Solo qualche giorno fa la Power aveva condiviso su ...

Al Bano e Romina nonni bis : è nata la seconda figlia di Cristel Carrisi : Al Bano e Romina Power nonni per la seconda volta. A distanza di quindici mesi dalla nascita del piccolo Kay, infatti, la figlia Cristel Carrisi ha dato alla luce...

Al Bano e Romina nonni bis : è nata la seconda figlia di Cristel Carrisi : Al Bano e Romina Power nonni per la seconda volta. A distanza di quindici mesi dalla nascita del piccolo Kay, infatti, la figlia Cristel Carrisi ha dato alla luce una bimba. Francesco Totti, la...

Al Bano e Romina di nuovo nonni : è nata la seconda figlia di Cristel Carrisi : La tribù dei Carrisi si amplia sempre più. È nata infatti la secondogenita di Cristel Carrisi e di Davor Luksic. La figlia di Al Bano e Romina ha dato alla luce una bambina in una clinica in Croazia dove la coppia vive. A dare il lieto annuncio nonna Romina Power che su Instagram pubblica la tenera immagine della mano della piccola in quella della madre scrivendo: “Quella manina che la mamma non lascerà per il resto della vita”. ...

Cristel Carrisi mamma bis - è nata Cassia : Romina Power pubblica la prima foto della nipote : Cristel Carrisi è diventata mamma. La bambina, secondo le indiscrezioni, si chiamerebbe Cassia. Se Cristel e Davor Luksic non hanno ancora rilasciato dichiarazioni riguardo alla loro secondogenita, nonna Romina Power ha pubblicato un tenero scatto che ritrae la manina della nipote: "Quella manina che la mamma non lascerà per il resto della vita".Continua a leggere

Cristel Carrisi di nuovo mamma - è nata Cassia : Cristel CarrisiCristel CarrisiCristel CarrisiCristel CarrisiCristel CarrisiCristel CarrisiCristel Carrisi è diventata mamma. La figlia di Al Bano e Romina Power, dal 2016 moglie dell’imprenditore croato Davor Luksic, ha dato alla luce una bambina, che stando ad alcuni siti internazionali di gossip sarebbe stata chiamata Cassia. La prima a dare la notizia è stata proprio la neo nonna, pubblicando su Instagram la foto della manina della ...