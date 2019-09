Voto su Rousseau | sulla scheda il Sì prima del No | ma è giallo sull' ordine delle caselle

Governo - Di Maio agli elettori M5s : “Rousseau? Non c’è Voto giusto o sbagliato - ma vostre idee” : “Non ci sono voti giusti o sbagliati, ci sono le vostre idee“. A dirlo, in un videomessaggio pubblicato su Facebook, il capo politico del M5s, Luigi Di Maio,rivolgendosi proprio agli iscritti che domani voteranno se dare o meno il via libera al Governo sostenuto dal Partito democratico e dai 5 stelle. Il ministro del Lavoro ha anche sciolto il nodo dei vicepresidenti del Consiglio, su cui i due gruppi avevano idee differenti. ...

Conte agli elettori del M5S prima del Voto su Rousseau : "Non tenete sogni nel cassetto" : Il premier incaricato Giuseppe Conte ha pubblicato su Facebook un video per aggiornare i suoi seguaci sulla "fase cruciale" che, se affrontata con consapevolezza, può portare alla costruzione di "una società diversa e migliore". L'obiettivo è quello di costruire un sistema economico, culturale e sociale che "ci verranno invidiati da tutto il mondo". In particolare Conte si è soffermato sulle consultazioni dove ha registrato ...

Voto piattaforma Rousseau : quando - quesito e sondaggi - come votare : Voto piattaforma Rousseau: quando, quesito e sondaggi, come votare Voto piattaforma Rousseau: già in occasione della formazione del primo governo Conte o più di recente per le dimissioni di Di Maio da capo politico del M5S dopo il risultato alle elezioni europee, i 5 Stelle hanno consultato la base tramite la piattaforma digitale. Accadrà lo stesso a proposito della eventuale formazione del Governo Conte bis pronto a nascere col sostegno del ...

M5s - il senatore Di Nicola : “Ecco perché dirò Sì al governo Conte 2 e mi fido del Voto sulla piattaforma Rousseau” : E’ stato tra i primi a difendere la linea di Beppe Grillo e a chiedere di far partire un dialogo con il Partito democratico. Oggi, a meno di 24 ore dalla consultazione sulla piattaforma Rousseau, il senatore M5s Primo Di Nicola annuncia che voterà Sì al governo Conte 2. “sulla base di un contratto condiviso abbiamo governato con una Lega francamente indigeribile“, dice a ilfattoquotidiano.it, “non vedo perché non si possa ...

Governo - Paragone cita Vasco Rossi : “Voto su Rousseau? C’è chi dice no” : Per annunciare il proprio voto contrario, attraverso la piattaforma Rousseau,sul possibile Governo appoggiato da M5s e Pd, il senatore Gianluigi Paragone cita la canzone di Vasco Rossi, C’è chi dice no. “Io non ci sto, io non mi vendo a un partito ipocrita” ha detto in un video su Facebook. L'articolo Governo, Paragone cita Vasco Rossi: “Voto su Rousseau? C’è chi dice no” proviene da Il Fatto Quotidiano.

M5s - la scheda del Voto su Rousseau : il dettaglio-bomba - qui può saltare tutto davvero : L'inciucio tra M5s e Pd scricchiola, eccome. Non solo per le ultime mosse di Luigi Di Maio, il quale continua ad alzare la posta e, soprattutto, lancia Alessandro Di Battista come ministro per le Politiche europee. Nome indigeribile per l'universo-mondo, quello di Dibba, figurarsi per i democrat. In

Voto su Rousseau - sì o no al governo Conte 2? Il commento del direttore del Fatto.it Peter Gomez : Alla vigilia del Voto su Rousseau, attraverso cui gli iscritti del M5s si esprimeranno se dare o meno il via libera a un governo guidato da Giuseppe Conte e sostenuto dai gruppi parlamentari del Partito democratico e dagli stessi 5 stelle, il commento del direttore del FattoQuotidiano.it, Peter Gomez: “È un esercizio di democrazia. Ecco perché dovrebbero dire sì“. L'articolo Voto su Rousseau, sì o no al governo Conte 2? Il commento ...

Piattaforma Rousseau - Voto sul Governo Pd-M5s/ Conte vede capigruppo Dem-5Stelle : Conte incontra capigruppo Pd-M5s alle 17: programma di Governo e nodo vicepremier. Piattaforma Rousseau, Di Maio 'domani il voto decisivo'

Governo - alle 17 - 30 vertice Pd-M5S da Conte. Di Maio : «Nascita governo dipenderà dal Voto su Rousseau» : Riunione dello stato maggiore dei Cinque Stelle. vertice del Pd al Nazareno. Paragone (M5S): «Pattuglia di Fi guidata da Letta pronta a votare sì». Le critiche di Grillo a Di Maio

Governo - Di Battista incontra Di Maio : “Rousseau? Non ho mai dichiarato cosa Voto” : Il capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, ha incontrato in un palazzo del centro di Roma l'ex deputato pentastellato Alessandro Di Battista. Intercettato dalle telecamere di Fanpage.it, Di Battista non ha voluto dichiarare le sue intenzioni di voto in merito al quesito su cui domani gli iscritti del M5s saranno chiamati a esprimersi sulla piattaforma Rousseau, riguardante il loro parere sulla nascita di un Governo con il ...

Voto su Rousseau - soffiata di Alessandra Sardoni : "Cosa ne pensa Sergio Mattarella" : In uno dei tantissimi speciali di Mentana su La7 l'inviata Alessandra Sardoni offre la sua personale visione sul Voto sulla piattaforma Rousseau che domani, martedì 3 settembre, si esprimerà sull'inciucio Pd-M5s. "La Linea del Quirinale è declassare la consultazione a decisione interna", spiega in d

"Sì" - "No" - "Non dico". Come si piazzano i 5 Stelle alla vigilia del Voto su Rousseau : alla vigilia del voto su Rousseau, diversi parlamentari M5S stanno anticipando sui social il loro voto all’ormai noto quesito [“Sei d’accordo che il Movimento 5 Stelle faccia partire un Governo, insieme al Partito Democratico, presieduto da Giuseppe Conte?”]: finora, una distesa di sì, tranne quello – significativo – del senatore Gianluigi Paragone, il cui voto conterà molto a Palazzo Madama ...

Governo - Spadafora (M5s) : “Voto su Rousseau? Confido che gli attivisti ci diano fiducia” : “Confido che gli attivisti ci diano fiducia anche questa volta“. È il commento di Vincenzo Spadafora, sottosegretario alle Pari opportunità, intercettato dall’Ansa fuori da Palazzo Chigi in merito al voto previsto per domani sulla piattaforma Rousseau. Il quesito riguarda l’eventuale Governo guidato da Giuseppe Conte e sostenuto da M5s e Pd. L'articolo Governo, Spadafora (M5s): “Voto su Rousseau? Confido che gli ...

Governo - vertice M5s con Di Maio e Di Battista. L’ex deputato : “Come Voto su Rousseau? Mai rivelato” : Alla vigilia del voto sulla piattaforma Rousseau, arrivanoi primi appelli in casa M5s per il via libera al Governo Conte 2 con il Partito democratico, da Di Stefano a Spadafora. Intanto,un vertice si è tenuto in un palazzo romano tra lo stesso capo politico Luigi Di Maio e l’ex deputato Alessandro Di Battista. Poca voglia di parlare alla fine, con il capo politico che dribbla i cronisti, mentre Di Battista spiega: “Come voto? ...