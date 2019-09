Perché Astral Chain non è arrivato su PS4? Risponde il director Hideki Kamiya

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 2 settembre 2019) Negli ultimi giorni, molti giocatori arrabbiati hanno bombardatosu Metacritic con recensioni negative soloil gioco è uscito in esclusiva per Nintendo Switch.Un utente Twitter giapponese, che desiderava davvero che il gioco arrivasse su PlayStation 4, ha tentato la fortuna chiedendo nientemeno che aldi PlatinumGames,. "non è stato pubblicatoper? Odi PlayStation?", ha domandato l'utente. E la risposta è stata: "... sarebbe bello avere anche Mario, Zelda e Metroid (su) ma ...sono solo uno sviluppatore che adempie ai suoi obblighi contrattuali, quindi non lo so, forse puoi provare a chiedere al mio publisher e investitore Nintendo?".Leggi altro...

