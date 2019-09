Mare Jonio | Salvini usa il video dei migranti Il reporter | Ora mi devi pagare

Rivolta nel Cpr - agente ferito. E la Mare Jonio chiama Conte : Valetina Raffa A Torino arrestato un ospite del centro per i rimpatri: ha aggredito un poliziotto. Pressing Pd su Palazzo Chigi Il nodo immigrazione resta al centro della cronaca e del dibattito politico. L'ultimo caso esplode a Torino, per una Rivolta nel centro di permanenza per i rimpatri durante la quale - spiegano fonti del Viminale - un poliziotto è rimasto ferito. Ma non si spengono neanche le polemiche per la nave Mare Jonio, ...

La Eleonore forza il divieto d’ingresso : i migranti sbarcano. A terra anche i 31 della Mare Jonio : «Motivi sanitari» : Il battello della Ong tedesca Mission Lifeline (raggiunto dal provvedimento del governo idi divieto di ingresso in acque territoriali italiane) è ora sotto sequestro. In poche ore altri due sbarchi a Lampedusa: oltre 100 arrivi

Migranti - sbarcati i 31 della Mare Jonio. Nave Eleonore a Pozzallo - Finanza pronta al sequestro : Mentre per la Mare Jonio arriva l'ok allo sbarco dei 31 Migranti a bordo dopo cinque giorni di blocco in Mare al largo di Lampedusa, la Eleonore, Nave della ong Mission Lifeline, con...

Sbarcano i migranti della Mare Jonio e della Eleonore : La Guardia di finanza ha imposto il sequestro preventivo della nave Eleonore, della ong tedesca Lifeline, che ha forzato il blocco imposto dall'Italia dirigendosi a Pozzallo. Sbarcano dunque i 101 migranti a bordo, salvati al largo della Libia una settimana fa. Intanto arrivano a Lampedusa anche i 31 della Mare Jonio, dopo l'evacuazione di tre persone ieri sera per motivi medici. (Lapresse) Redazione ?

I 31 migranti a bordo della nave Mare Jonio saranno fatti sbarcare a Lampedusa per «motivi sanitari» : 31 migranti soccorsi la scorsa settimana al largo della Libia e fino a oggi a bordo di Mare Jonio, la nave del progetto umanitario Mediterranea, sono stati trasferiti su un’imbarcazione della Guardia Costiera e potranno presto sbarcare a Lampedusa. Lo

Sbarcano tutti i migranti della Mare Jonio. A Pozzallo la Eleonore forza il divieto di ingresso ed entra nel porto : La svolta della nave della Ong italiana Mediterranea dopo l'inizio dello sciopero della fame a bordo. A Pozzallo invece sono arrivate le 104 persone a bordo della nave della Ong Mission Lifeline e altre 30 di una piccola imbarcazione Cassiopea

Mare Jonio - via libera allo sbarco dei 31 migranti per motivi sanitari : Si chiude oggi l'odissea dei 31 migranti rimasti per giorni a bordo della nave Mare Jonio alle porte di Lampedusa. Dopo l'evacuazione urgente di tre persone nelle ultime ore per motivi di salute e i ripetuti appelli al governo di Giuseppe Conte, a sbloccare la situazione sono state le due relazioni degli ispettori sanitari inviati dal Ministero.La situazione a bordo era grave proprio come veniva descritto da giorni dell'equipaggio della nave ...

