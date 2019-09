Il director di Monster Hunter World | Iceborne parla della direzione che prenderà il gioco

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 2 settembre 2019) Cheil franchise dicon la prossima generazione videoludica? Ne discute ildi, in occasione di un'intervista con Eurogamer.Ebbene, ilKaname Fujioka dichiara che la serie avrà sicuramente un'evoluzione sulle prossime piattaforme come PS5 e Xbox Scarlett: "Per noi si tratta semplicemente di dire che la grafica sarà migliore. Penso che ogni generazione di console esce con un nuovo hardware che ha una concezione dietro, una missione, un testamento di quel che sta cercando di fare al meglio". Detto questo, ildichiara di non avere ancora le idee chiare su cosa saràsulle prossime console: "Non sarei in grado di dire che genere dipotremo fare, ora come ora".Fujioka dice inoltre come il gaming di oggi e del futuro sarà sempre più indipendente dalle piattaforme, e di come ...

