Control | Remedy annuncia l' arrivo di alcune novità

Control e Alan Wake potrebbero condividere lo stesso universo : arriva la risposta di Remedy : Recentemente sono emersi alcuni easter egg in Control che farebbero pensare a un collegamento diretto con Alan Wake: i due giochi, in sostanza, potrebbero condividere lo stesso universo.Ma sarà veramente così? A tal proposito è arrivata una risposta da parte di Remedy. Prima di tutto, però, facciamo un passo indietro e ricordiamo di quali easter egg si sta parlando.L'apprezzato Control ha al suo interno più easter egg, ma alcuni in particolare ...

Control : Remedy migliorerà le performance su console : Nonostante gli apprezzamenti da parte di critica e pubblico, Control soffre di alcuni problemi tecnici non trascurabili su PS4 e Xbox One. Come emerso dall'analisi di Digital Foundry, su console il gioco soffre di rallentamenti evidenti. Su Xbox One X l'ultima fatica di Remedy offre l'esperienza più fluida in generale, ma anche questa versione soffre di occasionali rallentamenti e problemi di stuttering. Su PS4 Pro le performance non sono ...

Control : Remedy conferma una nuova collaborazione con la band Poets of the Fall : Uno dei principali modus operandi di Remedy è senza dubbio l'inserimento (nei suoi giochi) di brani creati dalla rock band finlandese Poets of the Fall. Il tutto è iniziato nel 2003 con Max Payne 2 per poi continuare con tutti i successivi titoli Remedy, l'unica eccezione c'è stata con l'esclusiva Microsoft Quantum Break.In ogni caso la band ha composto Late Goodbye per Max Payne 2 (la trovate nei titoli di coda) e addirittura 3 tracce per ...

Control - nessun downgrade per la versione PC - parola di Remedy : Il mese scorso, Remedy ha rivelato i requisiti PC ufficiali per Control. Tuttavia, la scorsa settimana il team ha ridimensionato le specifiche della versione PC del gioco, e ciò ha sconcertato un certo numero di giocatori.A causa di queste specifiche inferiori per PC, alcuni giocatori hanno iniziato a chiedersi se la versione per PC avesse subito un downgrade. Fortunatamente Remedy ha smentito questa notizia.Come ha scritto il responsabile delle ...

Control : Nuovi dettagli da Remedy : In quest’ultimo periodo Remedy ha parlato spesso di Control, soffermandosi su alcuni dettagli che vogliamo riassumervi di seguito. Nuovi dettagli per Control A seguire abbiamo voluto riassumervi i più recenti dettagli prelevati dalle dichiarazioni di Remedy: Il gioco proporrà 10 missioni principali e almeno 15 missioni secondarie La longevità del gioco dovrebbe attestarsi sulle 20 ore circa, a seconda di come ...

Control non avrà il doppiaggio in italiano? Arriva la conferma di Remedy Entertainment : Quest'oggi torniamo a parlare di Control, l'ultima fatica di Remedy Entertainment (Max Payne, Alan Wake, Quantum Break), non per discutere di elementi del gameplay o della storia di cui abbiamo parlato solo ieri con un interessantissimo e inquietante story trailer. L'argomento di questa news è quanto mai delicato per moltissimi giocatori del nostro Paese: la localizzazione in italiano.Cosa dobbiamo aspettarci da Control da questo punto di vista? ...

Control : Remedy pubblica i requisiti per la versione PC : Tramite la pagina ufficiale di Control sull'Epic Games Store, Remedy ha pubblicato i requisiti minimi e consigliati per la versione PC del suo action sci-fi. Stando a quanto riportato, i giocatori avranno bisogno di un Intel Core i5-7500 o un AMD Ryzen 3 1300X con 8GB of RAM. requisiti minimi Consigliati Leggi altro...

Control : Quali sono le differenze con Quantum Break? Ce lo dice Remedy : Uno dei giochi più attesi per fine estate è sicuramente Control, l’ultima fatica del team Remedy (Alan Wake, Quantum Break, Max Payne). Quest’oggi il team di sviluppo ha riportato alcune differenze tra Control e Quantum Break. Control: Le differenze con Quantum Break Ecco le differenze secondo Remedy: Quantum Break puntava per lo più sullo stile cinematografico, Control invece sarà il giusto compromesso ...