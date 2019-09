Conte | Entro mercoledì sciolgo la riserva | Zingaretti-Franceschini | niente

Conte spariglia al centro - così il “partito del Pil” perde fascino. Le mosse di Renzi e Calenda : Giuseppe Conte non rappresenta in prospettiva un problema solo per il capo politico del M5s, di cui si pone quasi naturalmente e per la forza dei fatti alla guida, ma anche per il Pd e soprattutto per chi dentro il Pd immaginava un nuovo Contenitore più centrista. Ossia Carlo Calenda e lo stesso Matteo Renzi

Governo - Conte Entro mercoledì vuole salire al Colle. Zingaretti e Franceschini : «Via i vice» : Governo, sulla trattativa M5S-Pd il premier incaricato Giuseppe Conte esprime tutto il suo ottimismo. Conte è intervenuto poco dopo le 12 alla festa del Fatto Quotidiano, alla Versiliana....

Conte : dobbiamo chiudere entro mercoledì : 13.45 Il governo M5s-Pd non sarà retto da un contratto ma da "un unico programma condiviso", dice il premier incaricato Conte intervenendo alla Versiliana. E sottolinea: "Tra martedì, al massimo mercoledì dobbiamo chiudere e sciogliere la riserva, confido positivamente". La squadra? "Inviterò le forze politiche che sostengono il governo a darmi suggerimenti, non indicazioni secche ma aperte". "Lavorerò per evitare una squadra tutta maschile". ...

M5s e Pd da Conte - "passi avanti per il programma" | Di Maio riunisce i big - entro domani l'incontro con Zingaretti : Il faccia a faccia in programma alle 9.30 è stato spostato di qualche ora. Il premier incaricato poco dopo le 10 è salito al Quirinale ed è rientrato a Palazzo Chigi dopo due ore

Berlusconi - espresso a Conte dissenso per aberrazione in atto. E rilancia il centrodestra : "Abbiamo manifestato al presidente incaricato il nostro doveroso rispetto istituzionale. Naturalmente gli abbiamo espresso il nostro dissenso per l'aberrazione politica che si sta mettendo in atto, fragile e del tutto inadatta a risolvere i problemi del Paese". Cosi' il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, al termine dell'incontro alla Camera con il presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte. "Durante questa crisi di governo - ...

**Governo : Conte non si ‘sbilancia’ con Pd - entro domenica farà sintesi** : Roma, 30 ago. (AdnKronos) (di Mara Montanari) – Un colloquio cordiale ma “serio”, senza deviazioni dal tema. Ovvero le priorità del Pd per dar vita un governo di svolta. Chi ha partecipato alle consultazioni di oggi tra il premier incaricato Giuseppe Conte e la delegazione dem con il segretario Nicola Zingaretti, il capogruppo alla Camera, Graziano Delrio, e il vicepresidente del gruppo al Senato, Dario Stefano ...

Consultazioni e piazza - centrodestra diviso. Berlusconi da Conte : Il centrodestra si spacca. La piazza e le Consultazioni dividono la coalizione: i sovranisti da una parte, Forza Italia dall’altra. La prima rappresentazione plastica di questa frattura sta nella mossa dei leader di Lega e Fratelli d’Italia che hanno scelto di disertare l’incontro con il premier incaricato, Giuseppe Conte, in occasione delle Consultazioni, per l’appunto, richieste dallo stesso ex “avvocato del popolo” per tentare di partorire il ...

Conte bis - il centrodestra unito dalla rabbia : La rabbia c’è. E ci sta tutta all’interno del centrodestra che s’è ritrovato in pochi giorni negli abissi dell’opposizione dopo aver annusato Palazzo Chigi. Giorgia Meloni, Silvio Berlusconi e Matteo Salvini hanno lasciato lo studio alla Loggia alla Vetrata del Quirinale pronti ad esplodere davanti ai cronisti. La leader di FdI “chiama” la piazza se dovesse nascere un governo M5s-Pd. Il Cavaliere, oltre a manifestare “preoccupazione per il ...

Governo : Furlan - ‘Conte metta al centro crescita - riduzione tasse e dialogo sociale’ (2) : (AdnKronos) – Per questo, rileva Furlan, “ci aspettiamo che il programma del nuovo Governo Conte metta davvero al centro la crescita e lo sviluppo del paese, il rilancio degli investimenti per il lavoro, la riduzione delle tasse ai lavoratori e pensionati, attraverso un dialogo stabile ed un confronto costruttivo con il sindacato, per l’avvio di una stagione di riforme sociali ed economiche condivise con le parti ...

Governo : Furlan - ‘Conte metta al centro crescita - riduzione tasse e dialogo sociale’ : Roma, 29 ago. (AdnKronos) – “è un segnale incoraggiante che oggi il Presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte, abbia indicato, tra le priorità del prossimo Governo, la questione del lavoro, la necessità di una maggiore equità fiscale, di nuove infrastrutture, di una pubblica amministrazione trasparente ed efficiente, lo sviluppo del Mezzogiorno, una nuova politica industriale innovativa, rispettosa ...

SContenti dentro M5S. Barillari arriva a ipotizzare una scissione "con tanti altri" : I tormenti all’interno del Movimento 5 stelle, nelle ore in cui si intensifica la trattativa per formare un esecutivo con il Partito democratico, iniziano a esternarsi. Davide Barillari, consigliere regionale del Lazio, scrive un duro post su Facebook: “Sono nato 5 stelle e di sicuro non morirò piddino. Non dimentico mafiacapitale. Non dimentico bibbiano. Non dimentico i 1.043 Arrestati Pd negli ultimi 7 anni”. Il ...

Pd-M5s - tutti i nodi da sciogliere entro martedì. E il fronte pro Conte si allarga all’ala non renziana del Partito democratico : La condizione più difficile, Luigi Di Maio l’ha messa sul tavolo all’ora di cena del primo giorno ufficiale di trattative: i 5 stelle staranno nel governo giallorosso solo se Giuseppe Conte sarà premier. L’accelerazione è arrivata dopo che Beppe Grillo ha pubblicato il post in sostegno del presidente del Consiglio: il faccia a faccia tra il leader M5s e Nicola Zingaretti, prima smentito, è stato organizzato per cena. E’ ...

Crisi - Conte sente la Merkel e si prepara al G7 di Biarritz da dimissionario. Entro il 26 deve indicare il nome italiano per la Commissione : Il giorno dopo l’intervento in Senato le dimissioni nelle mani del presidente della Repubblica, Giuseppe Conte è rimasto lontano dai palazzi e dalla Capitale. Una pausa fuori dai riflettori per recuperare e prepararsi al G7 di Biarritz in agenda nel fine settimana da premier dimissionario, pur se in carica per il disbrigo degli affari correnti. Mentre a Roma iniziavano le consultazioni, l'”avvocato del popolo” come da sua ...

Sondaggi politici - se Conte cade e si va al voto maggioranza bulgara per il centrodestra : Nel giorno in cui Giuseppe Conte si recherà al Senato della Repubblica per le comunicazioni relative alla crisi di governo aperta da Matteo Salvini in pieno agosto, è interessante capire se e quanto gli italiani abbiano cambiato idea dopo queste ultime turbolente settimane. In effetti, se molti autorevoli Sondaggisti confermano un calo del consenso nei confronti della Lega di Matteo Salvini, allo stesso tempo il quadro di fondo non cambia: se si ...