Commissario Ue | Bruxelles aspetta Roma | anzi Rousseau

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 2 settembre 2019). Il voto di domani della piattaforma M5s sulla nascita del governo Conte con il Pd mette in stand-by finanche la formazione della nuova Commissione europea. La nuova presidente Ursula von der Leyen è costretta a rimandare la presentazione della sua squadra. Avrebbe voluto procedere venerdì e invece dovràre la prossima settimana. L’Italia infatti non ha ancora presentato il suo candidato o la sua candidata per la nuova Commissione.in sostanza rallenta la composizione della squadra di governo e a cascata tutto il resto, anche ileuropeo. Sul quale continuano a girare nomi a raffica (le donne Belloni e Severino; i dem Gentiloni, Gualtieri, Padoan; la pentastellata Trenta), senza che nessuno di loro abbia un riscontro reale per ora: dipende dagli incastri tra le caselle Pd e ...

