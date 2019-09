Sassuolo-Sampdoria | le formazioni ufficiali | sorpresa in attacco per i blucerchiati

LIVE Sassuolo - Sampdoria : le probabili formazioni. Fischio d'inizio ore 20.45 : Esordio stagionale casalingo per il Sassuolo di mister Roberto De Zerbi, che al Mapei Stadium ospita la Sampdoria di Eusebio Di Francesco, ex allenatore dei neroverdi, nel match valido per la seconda giornata di andata del campionato di Serie A TIM: la sfida è fissata per questa sera, 01 settembre 2019, con Fischio di inizio previsto per le ore 20.45....Continua a leggere