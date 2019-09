Martina Nasoni dice basta ai pettegolezzi sulla vita privata | “Non ascoltare”

GF - Gennaro Lillio - che feeling con Martina Nasoni - : Francesca Galici Gennaro Lillio e Martina Nasoni sono tornati entrambi single e si sono recentemente rivisti, dimostrando che il feeling tra loro non è mai scemato Sta nascendo qualcosa tra Gennaro Lillio e Martina Nasoni? I due ex concorrenti del GF 16 si sono recentemente ritrovati dopo un periodo di lontananza e sembrano più vicini che mai. All'interno della casa di Cinecittà avevano dimostrato un grande feeling, tale da scatenare ...

Gennaro Lillio incontra Martina Nasoni - lei : 'Ti voglio bene biondino' : Il Grande Fratello 16 è terminato da un paio di mesi, ma alcuni degli ex coinquilini della Casa più spiata d'Italia hanno continuato a mantenere vivi i loro rapporti. Nella giornata di ieri, Gennaro Lillio ha incontrato a sorpresa Martina Nasoni. Da quando Gennaro è tornato ad essere single, ha deciso di incontrare i suoi ex compagni d'avventura con i quali ha condiviso l'esperienza al reality. Dopo l'incontro a sorpresa con Daniele Dal Moro, il ...

Martina Nasoni del GF spiazza tutti : “Gennaro ti voglio bene” : Gennaro Lillio e Martina Nasoni molto vicini dopo il GF: la dedica di lei Pare che una volta finito il Grande Fratello, diversi concorrenti siano comunque rimasti in ottimi rapporti. E in queste ore ad aver fatto molto parlare sono stati Martina Nasoni e Gennaro Lillio. Il motivo? I due, ieri sera, si sono incontrati sul Lungomare di Napoli. Un incontro testimoniato dal selfie pubblicato poco fa da Martina Nasoni su instagram, la quale nella ...

Gennaro Lillio e Martina Nasoni incontro nella notte e dedica a sorpresa : L’incontro di Gennaro e Martina dopo la rottura con Francesca: l’amicizia continua dopo il Gf 2019 Chiusi tutti i battenti con Francesca De André, Gennaro Lillio ha deciso di incontrare alcuni ex concorrenti del Grande Fratello che non stavano particolarmente simpatici alla sua vecchia fiamma. Fra questi c’è senza dubbio Martina Nasoni, la vincitrice del […] L'articolo Gennaro Lillio e Martina Nasoni incontro nella notte ...

Margherita Zanatta - Guendalina Canessa e Martina Nasoni in vacanza insieme ad Ischia - si commuovono per Mihajlovic : «Forza Sinisa» : «La storia di Sinisa Mihajlovic mi ha molto colpito perché ho vissuto la stessa esperienza con mio padre due anni fa circa». Non trattiene l'emozione Margherita Zanatta speaker...

Uomini e donne - Daniele Dal Moro possibile tronista dopo l'addio con Martina Nasoni : Cresce l'attesa per la messa in onda della nuova stagione di Uomini e donne, il popolarissimo dating show dei sentimenti di Canale 5, che rivedremo in onda a partire da lunedì 9 settembre. In queste ore, tra i fan della trasmissione, cresce l'attesa circa i nomi dei nuovi tronisti che vedremo mettersi in gioco quest'anno sull'ambito trono rosso del programma. Tanti i nomi che sono circolati, tra cui quello di Daniele Dal Moro, noto al grande ...

Martina Nasoni : "Io e Daniele Del Moro ci vogliamo bene - ma non è il ragazzo che fa per me" : Martina Nasoni e Daniele Dal Moro, la storia è naufragata. Non è un segreto ormai che la vincitrice del Grande Fratello 16 e il veronese con la passione del body-building abbiano provato a costruire un rapporto anche fuori dalle telecamere del reality show, tuttavia con scarso successo. I due giovani, che nella casa di Cinecittà hanno vissuto una relazione piuttosto tormentata, hanno tentato di trascorrere diverse settimane insieme, ma i ...

Martina Nasoni su Daniele Dal Moro svela : “Non mi dava certezze” : Daniele Dal Moro e Martina Nasoni: lei rivela perchè è finita Martina Nasoni ha rilasciato un’interessante intervista sull’ultimo numero del settimanale Di Più Tv. E in questa circostanza la vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello di Barbara d’Urso ha rivelato il motivo per cui è finita con Daniele Dal Moro, asserendo schiettamente: “Ci abbiamo provato a stare insieme…Ma ho bisogno di un ragazzo ...

Daniele Dal Moro e Martina Nasoni si sentono : torneranno insieme? : Martina Nasoni ha cercato ancora Daniele Dal Moro: lui svela tutto Daniele Dal Moro e Martina Nasoni si sentono ancora. A svelare il gossip è stato proprio il veronese che, dopo aver mostrato un suo tuffo decisamente coraggioso, ha ammesso su Instagram Stories su Martina: “Mi ha scritto che sono matto per il tuffo…Come se le fosse servito un salto per capirlo”. L’ex concorrente del Grande Fratello non ha nascosto ...

Martina Nasoni e Gaetano Arena insieme?/ Daniele Dal Moro : "non me ne frega un c*zzo! : Martina Nasoni e Gaetano Arena insieme a Ischia? Daniele Dal Moro sbotta di fronte al gossip: 'Ah si? Non me ne frega un cazz*!'

Martina Nasoni volta pagina dopo il GF - Daniele pensa ancora a lei? : Grande Fratello: Martina Nasoni non parla più di Daniele Dal Moro Nelle sue Instagram Stories Martina Nasoni non ha parlato più di Daniele Dal Moro. Le dirette delle prime settimane di giugno in cui la vincitrice del Grande Fratello pensava sempre al bel veronese sembrano essere un ricordo lontano e anche i botta e risposta social delle scorse settimane sarebbero stati archiviati dalla ragazza dal cuore di latta. Sono giorni ormai che Martina ...

Martina Nasoni cambia look e vita : “Ho voglia di…” (Foto) : Cambio look per Martina Nasoni: la vincitrice del Grande Fratello ha voglia di dare una svolta alla propria vita Martina Nasoni ha deciso di cambiare look. E, si sa, quando una donna fa questo passo c’è qualcosa che cambia anche nella vita. Poco tempo fa, Martina e Daniele si sono lasciati: la loro storia non […] L'articolo Martina Nasoni cambia look e vita: “Ho voglia di…” (Foto) proviene da Gossip e Tv.

Daniele Dal Moro ripensa a Martina Nasoni/ 'La mia famiglia non ci mette becco!' : Daniele Dal Moro ripensa a Martina Nasoni e risponde alle domande dei follower su Instagram. Poi fa quella che sembra una strana dedica...

Daniele Dal Moro e Martina Nasoni : "La mia famiglia non mi ha mai influenzato con lei" : Daniele Dal Moro, concorrente dell'ultima edizione del Grande Fratello, torna a parlare della coinquilina Martina Nasoni, la ragazza con la quale anche all'interno della casa aveva tentato un avvicinamento, e che avrebbe iniziato a frequentare una volta fuori.Come ben sappiamo, però, le cose tra i due non sono andate affatto bene: non solo tra di loro non è mai scoccata la scintilla dell'amore, ma i rapporti si sono raffreddati a tal punto da ...