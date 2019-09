L’Uragano Dorian è diventato un mostro di 5ª Categoria | Bahamas e USA attendono una

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 1 settembre 2019) L’uraganoundi 5ªsulla Scala Saffir-Simpson, la più alta esistente: è uno dei più potenti della storia, con venti superiori ai 260mk/h. La tempesta sta per abbattersi sulle isole Abaco nell’arcipelago delle, uno straordinario paradiso naturale che adesso però rischia di essere spazzato via. L’uragano potrebbe causare danni considerevoli e minacciare la vita dei residenti. L’occhio del ciclone era a mezzogiorno a circa 360 km a est di Palm Beach, in Florida, verso cui dovrebbe dirigersi in seguito. La5, la più alta attualmente, era la stessa dell’uragano Katrina, che ha devastato New Orleans nel 2005, e di Irina e Maria, che hanno devastato i Caraibi nel 2017. L’Nhc parla di una tempesta “catastrofica“, che sta per colpire le isole Abaco, alle. “è ora un Uragano ...

SkyTG24 : Luca Parmitano immortala l'uragano Dorian dallo spazio - repubblica : Paura in 4 Stati per l'uragano Dorian: il 'mostro' ripreso dalla ISS - Agenzia_Ansa : #Trump dichiara l'emergenza in Florida per l'uragano #Dorian. Governatore: 'Prepariamoci a tutto'. A rischio anche… -