Juventus | Chiellini potrebbe essere operato martedì 3 settembre

Juventus - Paratici fa chiarezza : “Chiellini non verrà sostituito - abbiamo ottimi difensori. Dybala resta!” : Fabio Paratici fa il punto sul mercato della Juventus: non servono altri difensori per sostituire l’infortunato Chiellini e Dybala resterà in bianconero “Ci dispiace per Giorgio Chiellini, prima di tutto per la persona che è e per l’importanza che ha nel club. Siamo una squadra attrezzata, con una ottima rosa. abbiamo i giocatori e le persone preposte a sostituirlo nel migliore dei modi“. Con queste parole, ...

Juventus - grave infortunio per Giorgio Chiellini al crociato anteriore : sarà operato : A poche ore da Juventus-Napoli, il primo big match della stagione bianconera, che si terrà domani alle 20,45 all’Allianz Stdium, piomba su Torino una brutta tegola. Come reso noto sul sito della Juventus, Giorgio Chiellini, nel corso dell’allenamento del pomeriggio ha riportato “la distorsione del ginocchio destro”. Come si può leggere nel bollettino medico diffuso dalla società torinese: “Gli accertamenti diagnostici eseguiti presso il JMedical ...

La nuova Juventus non sbaglia l'esordio - Chiellini stende il Parma : Esordio vincente per la Juventus nella Serie A 2019/20. I campioni d'Italia battono di misura il Parma per 1-0 allo stadio Tardini.

Highlights Parma-Juventus 0-1 : gol e sintesi della partita. Chiellini regala i primi tre punti ai bianconeri : La Juventus riparte da dove aveva lasciato: vincendo. La formazione di mister Maurizio Sarri passa al Tardini di Parma con il punteggio di 1-0 dopo un match condizionato, anche, dal grande caldo. Il gol vittoria arriva in avvio di match con capitan Chiellini, quindi tante occasioni per raddoppiare (anche un bel gol di Ronaldo annullato per fuorigioco per questione davvero di una manciata di millimetri) prima di un secondo tempo nel quale il ...