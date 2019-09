Juve | Chiellini non avrebbe apprezzato parole di de Ligt sul suo mancato impiego a Parma

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 1 settembre 2019) Lantus raccoglie un'importante vittoria contro il Napoli, con 60 minuti giocati molto bene in cui i bianconeri si erano portati avanti per 3 a 0 grazie ai gol di Danilo, Higuain e Cristiano Ronaldo. Nei 15 minuti successivi, complice unasicuramente più stanca, il Napoli è riuscito a pareggiare la partita mentre il gol del definitivo 4-3 per i bianconeri è arrivato allo scadere dei minuti di recupero per un autogol di Koulibaly. Nella difesa, almeno fino alla metà del secondo tempo, ha brillato il difensore centrale olandese de, che ha sostituitodopo l'infortunio rimediato dal nazionale italiano il giorno prima in allenamento. Due dei gol del Napoli sono arrivati per disattenzioni difensive dell'olandese, che ancora deve imparare a difendere 'di settore'. A tenere banco in settimana sono state le dichiarazioni dello stesso de, che a dei media olandesi non ...

juventusfc : Giorgio @chiellini ha riportato durante l'allenamento odierno la distorsione del ginocchio destro e la lesione del… - FabrizioRomano : La Juve annuncia la rottura del crociato per Giorgio Chiellini. ?? @SkySport #Juve - forumJuventus : ?? Tegola in casa Juve ?? Lesione del crociato per Chiellini ?? -