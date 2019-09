Conte a Sky | Se resta Icardi che succede? “Quel che è accaduto finora”

No Man's Sky Beyond : il social hub Nexus Conterrà un massimo di 32 giocatori "a seconda della piattaforma" : No Man's Sky Beyond è un'espansione molto grande e tra le corpose novità sarà presente anche un social hub chiamato Nexus.Durante un'intervista, Sean Murray di Hello Games, ha svelato parte del contenuto dell'espansione, tra cui supporto alla realtà virtuale, espansione della modalità multiplayer e come Nexus si lega a quest'ultima."Esplorare insieme lo spazio è molto bello" ha dichiarato Murray, "Così abbiamo deciso di pensare ad un'esperienza ...