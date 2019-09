A Venezia il «Joker» di Joaquin Phoenix | il giullare che diventerà re ai prossimi Oscar

Venezia 76 red carpet italiano per Joker - ecco Michelle Hunziker : Venezia 76 red carpet per Joker, arriva Michelle Hunziker Il red carpet più atteso dell’ultimo giorno di agosto non poteva che non essere quello per Joker che questa mattina si è presentato ...

Viaggio nella follia di Joker a Venezia 76 - Joaquin Phoenix si fonde con il personaggio in un film visivamente inquietante (recensione) : É una mia impressione o la situazione diventa più folle lì fuori? Joaquin Phoenix nei panni di Joker a Venezia 76 ci introduce nel mondo visionario di Todd Phillips con una battuta ad effetto, che stabilisce come l'ordine stia per essere sopraffatto. Gotham City è sull'orlo del precipizio. Basta una piccola spinta. Erano alte le aspettative per il Joker di Todd Phillips, soprattutto perché portava in scena una rivisitazione dello storico ...

Joaquin Phoenix a Venezia 76 racconta il suo Joker tra Taxi Driver e L’uomo che ride (foto e video) : Un Joaquin Phoenix a Venezia 76 già in odore di Oscar: il suo Joker è da applausi. Il regista Todd Philips (con una carriera nelle commedie tra cui Una notte da leoni e Parto col folle) ha realizzato la sua versione dell’acerrimo nemico di Batman, in un film che convince fin dal primo fotogramma. Anche perché dietro c’è un lavoro dettagliato, costruito mese dopo mese, come sottolinea Philips in conferenza stampa. Fin dall'inizio sapevamo di ...

A Venezia matti per "Joker" - impareggiabile specchio dei nostri tempi - : Serena Nannelli Phoenix e Philips profumano già di Oscar. Il loro Joker ci mostra il mondo di oggi e a che punto è la notte, ma non una qualsiasi: quella dell'anima. Mettete da parte i pregiudizi. "Joker" di Todd Philips (sì, proprio il regista della trilogia comico-demenziale "Una notte da leoni") è un capolavoro moderno. Se ieri al Lido è stato presentato in concorso un film, quello di Polanski, che è un esempio di cinema senza ...

Mostra del Cinema di Venezia - Joker è un incredibile oggetto cinematografico : Ridi pagliaccio. Quando uscirete, stupiti e sconvolti, da Joker, in Concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, nelle orecchie risuonerà per parecchio tempo la risata di Arthur Fleck, l’uomo/clown interpretato plasticamente da Joaquin Phoenix. Una sonorità tra lo sguaiato, l’isterico e lo stridulo. Nulla a che fare con la soddisfazione di un sorriso. Arthur sta male. E più sta male più ride senza controllo. In casa. Al lavoro. Tra la gente. ...

A Venezia applausi per il “Joker” Joaquin Phoenix : applausi a Venezia per l'atteso "Joker" di Todd Phillips, in concorso alla 76esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica. Protagonista uno straordinario Joaquin Phoenix che regala un'intepretazione intensa. Nel film è il comico fallito Arthur, nato per portare gioia, ma che non riesce a far ridere. Paradossalmente nella sua vita tutto è dolore e sofferenza. Phillips ha raccontato di come il film abbia "un tono diverso" rispetto a quelli ...

Il Joker di Joaquin Phoenix terrorizza (e incanta) Venezia - : Venezia si trasforma in Gotham City per la presentazione di Joker, il film interamente dedicato al nemico di Batman e, in generale, a uno dei "cattivi" più apprezzati del pubblico. Lo spin-off della saga dell'uomo pipistrello, diretto da Todd Philips, vede Joaquin Phoenix nei panni del villain travestito da clown in cerca di riscatto dopo essere stato emarginato dalla società Luigi Mascheroni Venezia si trasforma in Gotham City ...

Se «Joker» è uno dei film più attesi di Venezia 76 è anche per via del regista : Chi avrebbe mai detto che il regista di commedie Todd Phillips (la trilogia di Una notte da leoni è sua) un giorno si sarebbe cimentato in un dark movie come Joker (uno dei film più attesi della 76^ Mostra del Cinema di Venezia)? Le aspettative sono alte: in laguna si vocifera che lo stand-alone sulla nemesi di Batman sia ancora più cupo de Il cavaliere oscuro di Christopher Nolan e che Joaquin Phoenix regali una performance da ...

Joker spaventa la laguna di Venezia : Svelati il trailer finale italiano e il poster di Joker, l’atteso standalone originale diretto dal regista candidato all’Oscar® Todd Phillips (“Borat”, la trilogia “Una notte da leoni”) e interpretato dal 3 volte candidato all’Oscar® Joaquin Phoenix (“The Master”, “Quando l’amore brucia l’anima”, “Il Gladiatore”), presentato in concorso e in anteprima mondiale alla 76° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Joker, che arriverà ...

Venezia 76 anticipazioni sulle date - Joker sabato 31 - Almodovar arriva il 29 - Kristen Stewart il 30 - Meryl Streep domenica 1 settembre - Luca Marinelli il 2 : Venezia 76 anticipazioni, Alberto Barbera annuncia le prime date ph. Alberto Fuschi Dopo la presentazione ufficiale del programma di Venezia 76, sono attese le date e gli orari ...

Venezia 76 anticipazioni sulle date - Joker sabato 31 - Almodovar arriva il 29 - Kristen Stewart il 30 - Meryl Streep domenica 1 settembre - Luca Marinelli il 2 : Venezia 76 anticipazioni, Alberto Barbera annuncia le prime date ph. Alberto Fuschi Dopo la presentazione ufficiale del programma di Venezia 76, sono attese le date e gli orari ...

Venezia 76 anticipazioni sulle date - Joker sabato 31 - Almodovar arriva il 29 - Kristen Stewart il 30 - Meryl Streep domenica 1 settembre - Luca Marinelli il 2 : Venezia 76 anticipazioni, Alberto Barbera annuncia le prime date ph. Alberto Fuschi Dopo la presentazione ufficiale del programma di Venezia 76, sono attese le date e gli orari ...

Venezia 76 anticipazioni sulle date - Joker sabato 31 - Almodovar arriva il 29 - Kristen Stewart il 30 - Meryl Streep domenica 1 settembre - Luca Marinelli il 2 : Venezia 76 anticipazioni, Alberto Barbera annuncia le prime date ph. Alberto Fuschi Dopo la presentazione ufficiale del programma di Venezia 76, sono attese le date e gli orari ...

“JOKER” in anteprima mondiale alla Biennale di Venezia 2019 : La Biennale di Venezia ha annunciato nella conferenza stampa odierna che “JOKER”, l’atteso standalone originale diretto dal regista candidato all’Oscar® Todd Phillips (“Borat”, la trilogia “Una notte da leoni”) e interpretato dal 3 volte candidato all’Oscar® Joaquin Phoenix (“The Master”, “Quando l’amore brucia l’anima”, “Il Gladiatore”), sarà presentato in concorso e in anteprima ...