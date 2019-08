Trovato morto l' escursionista scomparso ieri

Brindisi - Trovato morto il sub disperso in mare : Si sono concluse nel peggiore dei modi intorno alle ore 15:30 di oggi 29 agosto le ricerche del sub 58enne disperso da ieri sera nelle acque del mar Adriatico a circa 4 miglia dall'imboccatura est del porto di Brindisi: l'uomo è infatti stato ritrovato morto. Leonardo Marseglia, questo il nome della vittima, ieri si era immerso subito dopo il tramonto nello specchio d'acqua che si trova di fronte alla località denominata Punta della Contessa. ...

Choc nel Beneventano : uomo Trovato morto vicino a una chiesa : Un uomo di 48 anni è stato ritrovato morto in tarda serata in località Colle dell'Angelo a San Martino Sannita. Il suo corpo si trovava poco lontano dalla sua auto, una Fiat Panda,...

Escursionista Trovato morto al Tonale : 14.53 E' stato ritrovato senza vita il 70enne di Trento disperso da ieri durante una escursione al passo del Tonale. I soccorritori lo hanno individuato a quota 2.500 tra malga Valbiolo e cima Casaiola. Gli sarebbe stata fatale una caduta di circa 100 metri lungo un pendio mentre percorreva uno dei camminamenti della Grande Guerra.

Montagna : Trovato morto escursionista scomparso a Passo Tonale : E’ stato trovato senza vita il corpo di un escursionista trentino di 70 anni dato scomparso dal pomeriggio di ieri sulle montagne del Trentino nella zona di Passo Tonale ai confini con la provincia di Brescia. I soccorritori stamattina hanno trovato l’uomo a 2.500 metri tra Malga Valbiolo e cima Casaiole. Stando ad una prima ricostruzione all’escursionista, un artigiano del paese di Commezzadura, sarebbe stata fatale una caduta ...

Palermo : uomo Trovato morto in casa - indagano i carabinieri : Palermo, 26 ago. (AdnKronos) - E' giallo ad Altofonte, piccolo comune alle porte di Palermo, dove i carabinieri indagano sulla morte di un uomo, Salvatore 'Totò' Polizzano, di 69 anni, trovato senza vita nel suo appartamento di via Veronica. L'uomo è stato trovato riverso a terra con del sangue sul

New York - chef italiano Trovato morto in ostello : fermata una donna : Ci sarebbe un fermo per la morte di Andrea Zamperoni, 33enne chef di Cipriani Dolci ritrovato morto ieri a New York. La Cbs, nelle scorse ore, ha reso noto che la polizia della Grande Mela, ha arrestato una donna. Il corpo del giovane, originario di Casalpusterlengo è stato ritrovato in un ostello del Queens. In attesa di capire l'esatta dinamica della morte, la Procura di Lodi ha aperto un'inchiesta....Continua a leggere

Roma - Trovato cadavere tra i rifiuti/ Morto 40enne : 'Aveva vestiti sporchi di sangue' : Roma, rinvenuto cadavere tra rifiuti: choc nella periferia est. Il corpo è di un 40enne Romano, non si esclude la pista dell'omicidio.

New York - Trovato morto Andrea Zamperoni - chef del Cipriani : Non si è presentato all’inizio del turno, il lunedì mattina. E domenica ha saltato la telefonata con la madre, un rito quotidiano. È scattato allora l’allarme: si erano perse le tracce di Andrea Zamperoni, 33 anni, capo chef del Cipriani Dolci, il ristorante della stazione Grand Central di New York. Poi la polizia ha ricevuto la telefonata di un informatore: il corpo è stato ritrovato al primo piano del Kamway Lodge, un ostello del Queens, ...

Andrea Zamperoni - a Lodi il dolore per lo chef Trovato morto a New York. La procura apre un'inchiesta : La notizia della morte del 33enne è arrivata a Zorlesco a tarda sera: la comunità intorno ai genitori, mentre il fratello gemello Stefano è negli Usa per capire come procederà adesso l'inchiesta

