Lione | due uomini accoltellano passanti | 1 morto e 6 feriti

Decide di giocare 5 numeri - vince e il premio è una casa da mezzo miLione di euro - entro due anni la dovrà trovare : Ore meravigliose per una persona che a Poggio Mirteto ha ha centrato il 5 presso il punto vendita Sisal Tabaccheria Smiles. L’estrazione è avvenuta sabato 3 agosto e il fortunato o la fortunata ha vinto una casa giocando a Vincicasa. E’ un gioco che fa parte del gruppo Win for Life del Gruppo Sisal e il premio in palio è una casa del valore di 500,000,00 euro che il vincitore può trovare entro due anni dalla vincita. La scelta può ...

Sardegna - Solinas sceglie due fedelissimi del partito come consulenti. Costo? Un miLione. Uno è a processo per turbativa d’asta : Un geometra e un perito tecnico. Il primo si chiama Franco Magi e dovrà dividersi tra lo studio e un’aula del Tribunale di Cagliari, dove il 19 maggio scorso si è tenuta la prima udienza del processo che lo vede imputato per turbativa d’asta. Il perito tecnico è Christian Stevelli, noto soprattutto per i ruoli nell’azienda di famiglia, da sempre nel ramo del nolo autobus. Ad accomunarli, la militanza attiva nel partito Sardo ...